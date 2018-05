Raitiovaunuajelu Böndespora käynnistää Talonpoikaiskulttuurisäätiön juhlavuoden

Kekriä juhlitaan loka-marraskuun vaihteessa! 26.9.2016 08:56 | Tiedote

Kekri on vanha suomalainen sadonkorjuu- ja uuden vuoden juhla. Kekriä vietettiin loka-marraskuun vaihteessa, kun kuluneen kasvukauden sato oli korjattu ja säilötty. Kekrissä tiivistyvät luonnollinen vuodenkierto, ruoan merkitys ja yhteisöllisyys yli sukupolvien. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on edistänyt jo vuosien ajan kekrin viettoa ja tänä vuonna monimuotoista ohjelmaa on tarjolla erityisen runsaasti.