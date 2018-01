Raitiovaununkuljettajat eivät myy lippuja helmikuun alusta lähtien

Länsimetron liityntälinjaston käyttöönottopäivä on sujunut mallikkaasti 3.1.2018 18:07 | Tiedote

Länsimetron liityntäliikenteen käyttöönotto on sujunut hyvin sekä aamu- että iltaruuhkassa. Päivän aikana pulmia on ollut jonkin verran sähköisissä näytöissä, Matinkylän liikennevalo-ohjauksessa sekä Matinkylän terminaalin edustalla, jossa yksityisautoilijat tukkeuttivat joukkoliikennekatua. Mutta näitä ongelmia on ratkottu jo päivän mittaan.