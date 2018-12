Raitiovaununkuljettajat jakavat heijastimia jälleen Lucian päivänä

Helsingin raitiovaunuissa jaetaan heijastimia matkustajille perinteisesti Lucian päivänä torstaina 13. joulukuuta. Heijastimia jakavat raitiovaununkuljettajat kaikilla linjoilla noin kello 7 lähtien. Ratikka-, kaupunkipyörä- ja metroheijastimia on jaossa yhteensä noin 4000 kappaletta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL toivoo, että matkustajat kiinnittävät heijastimet näkyvään paikkaan ja antavat niiden välkkyä läpi koko pimeän ajan. Omaa näkyvyyttään on välillä vaikea arvioida ja usein jopa lemmikit on valaistu paremmin kuin omistajansa.

Heijastin on yksinkertainen, mutta tehokas henkivakuutus. Ilman heijastinta liikkuva jalankulkija on pimeänä vuodenaikana jopa kymmenkertaisessa onnettomuusvaarassa heijastinta käyttävään verrattuna. Raitiovaunun jarrutusmatka on talviolosuhteissa normaalia pidempi, eikä se pysty väistämään eteen tulevaa estettä.

HKL muistuttaa, että heijastinta kannattaa käyttää myös valaistulla kadulla, koska katuvalotkaan eivät aina takaa kunnollista näkyvyyttä. Esimerkiksi sade, mainosvalot, puiden ja pensaiden varjot sekä katvealueet voivat haitata näkyvyyttä.

Tummiin pukeutunut, ilman heijastinta liikkuva kulkija näkyy auton lähivaloilla pahimmillaan vasta 20 metrin päästä, heijastinta käyttävä jo 150 metrin päästä. Kuljettaja näkee heijastinta käyttävän matkustajan myös pysäkillä paremmin kuin ilman heijastinta liikkuvan matkustajan.

Jalankulkijaheijastimen keksi maanviljelijä Arvi Lehti 1940-1950-lukujen taitteessa. Jalankulkijoille tarkoitettu heijastin tunnetaan lähinnä Pohjoismaissa.

HKL jakaa Lucian päivän heijastimia nyt jo 19. kerran.