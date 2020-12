Rajoitukset ja turvaohjeet toimivat vain, jos kaikki noudatamme niitä - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta toivoo vastuullisuutta joulun viettoon

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Tautia on liikkeellä pohjoisen väestössä 15.12.2020 12:34:51 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 15.12.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia varapuheenjohtaja, johtaja Pasi Ryynäsen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on tasoittunut, mutta tautia on liikkeellä väestössä ja vakava tilanne jatkuu. Kainuussa pandemian torjuntatoimenpiteissä on onnistuttu hyvin, mutta yksittäisiä tartuntoja on ilmaantunut viime viikkoina. Kainuun maakunnassa on voitu palata epidemian perustasolle.