Rakastettu musikaali Myrskyluodon Maija ensi-iltaan Vaasan kaupunginteatterissa

Myrskyluodon Maija hurmaa tänä syksynä Vaasan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Anni Blomqvistin (1909-1990) romaaneihin pohjautuva musikaali kertoo Maijasta ja hänen perheensä elämästä 1800-luvun puolivälissä Ahvenanmaan saaristossa Myrskyluodolla. Musikaalin on kirjoittanut Jussi Helminen ja säveltänyt Matti Puurtinen. Musikaali on Jakob Höglundin (vier.)sovitus jaohjaus. Koreografia on myös Höglundin. Ensi-ilta on lauantaina 8. syyskuuta.

Esitys kertoo Maijasta, joka avioituu nuoren kalastajan Jannen kanssa. Nuoripari muuttaa asumaan kaukaiselle Myrskyluodolle. Maija kohtaa elämässään suuria haasteita, ja hän yrittää ymmärtää elämää omalla tavallaan. Hänen vahvuutensa ihmisenä tekee kovasta saaristolaiselämästä kertovan tarinan kiinnostavaksi myös nykypäivän katsojalle. Se on herkkä tarina vahvasta naisesta.

Myrskyluodon Maijassa työskentelee jo vakiintunut suunnittelijaryhmä. Jakob Höglundin kanssa suunnittelijaryhmässä toimivat lavastaja Sven Haraldsson (vier.) Tukholmasta ja pukusuunnittelija Heidi Wikar (vier.) Turusta.

Aikaisemmin Höglund on vieraillut Vaasan kaupunginteatterissa ohjaajana ja koreografina suosituissa musikaaleissa Viidakkokirja (2015), Espanjankärpänen (2015), Peter Pan (2017) ja Billy Elliot (2017).

Musikaalitoteutuksessa fyysinen ympäristö luodaan näyttelijöiden, koreografian ja neljän elementin, veden, tulen, ilman ja maan avulla. Suuri joukko esiintyjiä luo vaikuttavan kokemuksen. Näyttämöllä nähdään leikkiä ja tanssia, ja kuullaan perinteisillä menetelmillä tuotettua ääntä sekä tietenkin ihanaa laulua.

Matti Puurtinen on säveltänyt musiikin Jussi Helmisen sanoituksiin. Musiikissa on tuulahdus kansanmusiikkivaikutteita. Näyttämöllä soitetaan lisäksi muutakin esitykseen sovitettua kansanmusiikkia. Orkesteria johtaa Sauli Perälä.

Päärooleissa Maijana Heidi Kirves (vier.) ja Jannena Oiva Nuojua. Muissa rooleissa esiintyvät näyttelijät Kirsi Asikainen, Timo Luoma, Jari Hietanen, Tinja Sabel (vier.), Kielo Tommila (vier.), Toni Ikola, Anna Lemmetti-Vieri, Ville Seivo, Jennie Storbacka (vier.), Miika Alatupa ja Filip Ohls. Mittavassa ensemblessä on mukana myös runsas joukko avustajia, sekä 9 lapsiavustajaa, jotka vuorottelevat kolmena ryhmänä esityksissä.

Esityksissä on ruotsinkielinen tekstitys.

Myrskyluodon Maija -musikaalin ensi-ilta 8.9.2018 klo 19.00 Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä.