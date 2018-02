Tiedote 9.2.2018. Yli 260 yritystä on paikalla Turun Messukeskuksessa, kun alueen suurin rakennusalan tapahtuma Rakenna & Sisusta -messut järjestetään 9.-11.2. Rakentamisen ja remontoinnin näytteilleasettajien tuotevalikoimassa ovat mm. lattiat, tontit, keittiöt, kylpyhuoneet, saunat sekä lukuisat uutuustuotteet. Tämän vuoden tarjonnasta esille nousevat mm. kodin sisäpinnat sekä terveellinen koti.

-Messujen uudelta asiantuntija-alueelta löytyy maksutonta neuvontaa. Esimerkiksi lauantaina ja sunnuntaina alueella päivystää sisustussuunnittelijoita valmiina auttamaan, kuvailee messujen projektijohtaja Krista Ahonen.

Tiedon hankkimiseen messut onkin myös oivallinen paikka. Lähes kolmella sadalla messuosastoilla palvelee messujen aikana yli 2 000 asiantuntijaa.

Kuutioittain ideoita rakentamiseen ja remontointiin

Rakenna & Sisusta -messuilla esitellään useita kauden uutuustuotteita. Tuotteita löytyy lattiasta kattoon. Yritykset ovat ilmoittaneet uutuuksiksi mm. tulisijoja, valaisimia ja kalusteita.

Sisustuksen trendikartta -kokonaisuus tuo esille kevään uusimmat trendit ja oivaltavimmat yksityiskohdat somistuksellisena näyttelynä sisustusalueella, D-hallissa. Kokonaisuuteen kuuluu kuusi kuutiota, jotka rikkovat rajoja ja esittelevät oivaltavia ja yksilöllisiä sisustusratkaisuja ajan hengessä ja reippaalla otteella.

-Trendikartan koordinaatit ovat helposti toteutettavissa joka kodissa ja niiden on tarkoitus tarjota jokaiselle sisustajalle onnistumisen elämyksiä. Tuotteet on koottu Turun alueen rakennus- ja sisustusliikkeistä, kertovat Sisustuksen trendikartan on toteuttanut ja suunnitellut Sanna Tuomi, Pieni Ideatalo ja Niina Autti, Kukkakauppa Bronco.

Suunnittelijat ovat tavattavissa D-hallissa koko messujen ajan ja trendikartta käydään läpi ohjelmallisena kokonaisuutena päivittäin.

Sisustussuunnittelija Tomi Kouvolan isännöimällä sisustusklinikalle kannattaa myös ottaa mukaan valokuvia ja pohjapiirros uudistamista kaipaavasta kohteesta. Kouvola luennoi lauantaina kauniista ja toimivasta kodista ja kertoo ideoita mistä voi hakea vinkkejä, kun sisustuskuume nousee.

Yleisö pääsee Strömsö-ohjelmasta tutun puusepän Jim Björnin matkassa tutustumaan nikkarointi-ideoihin. Björni nikkaroi messuilla lauantaina ja sunnuntaina.

Ammattilaiset koolla

Ammattilaisille suunnattu Lounais-Suomen Rakennuspäivä perjantaina pureutuu mm. kosteudenhallinta-asetuksiin, terveen talon toteutuksen kriteeristöön ja rakennusalan suhdanteisiin. Messuilla jaetaan Lounais-Suomen alueen talonrakentamisen työturvallisuuskilpailun palkinnot.

Yleisölle on puolestaan tarjolla mm. Turun yliopiston puheenvuoro siitä, miksi rakennukset homehtuvat. Sunnuntaina 11.2. Sisäilmayhdistyksen puheenvuorossa keskustellaan siitä, minkälaisia vaurioita sisäilmamittauksilla voi mitata ja mitkä vaativat välitöntä korjausta.

Lauantaina tarjolla ajankohtaista kiinteistöasiaa mm. taloyhtiöiden hallituksen jäsenille. Tietoa on luvassa mm. kylpyhuonekorjauksista ja huoneistoremonttien merkityksestä asunnonarvoon.

Muuraustaitokilpailussa kisailevat jälleen vastakkain alueen oppilaitosten mukaan valitut oppilaat. Kuka onkaan taitavin? Se selviää lauantaina 10.2. kello 14.30.

www.rakennusmessut.fi

#rakennusmessut

Messut ovat avoinna 9.-10.2. kello 10-18 ja 11.2. kello 10-17.

Liitteet (pdf)

- Älykkään rakentamisen muuntokoulutus. Juha Kääriä, Turun amk

- Antti Leppäkoski, Sarokas. Miten menee rautakaupalla Turussa?

- Rakentamisen suhdanteet Turun alueella. Markku Leppälehto, Talonrakennusteollisuus ry

- Sisustuksen trendikartta, Sanna Tuomi & Niina Autti