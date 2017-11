RAKENNUSALA HERÄSI KOSTEUSRISKEIHIN

On hienoa, että alalla on herätty tähän, sanoo Timo Kautto Hämeen Laaturemontilta ja viittaa Helsingin Sanomien kirjoitukseen (Rakennusala havahtui Suomessa vasta nyt työmaiden suojaamiseen säältä / 31.10.2017). Alalla on perinteisesti ollut monenlaista toimintaa ja useimmilla meistä on myös omakohtaisia havaintoja vesisateiden kourissa olevista työmaista ja esimerkiksi pitkään kestäneistä kattoremonteista.

SÄÄLTÄ SUOJAAN SAMAN PÄIVÄN AIKANA

Emme voi vaikuttaa säähän, mutta omaan toimintaamme voimme. Siksi on hienoa, että rakennusalalla on laajemmin herätty kosteusvaurioriskeihin. Säältä suojaamisen voi jakaa karkeasti kahdella tavalla. Tyypillinen tapa on suojata työmaa rakennusaikaisella katoksella. Tämä keino on helpompaa, mutta lisää usein kustannuksia ja siksi jätetään usein tekemättä. Toinen ja harvinaisempi tapa urakoitsijalla on kehittää omaa toimintaa niin, että saneeraus tapahtuu siten ettei sateet pääse sotkemaan toimintaa. Säältä suojaan saman päivän aikana -toimintamalli on ollut Hämeen Laaturemontin Katto 2 päivässä -konseptin keskeinen perusidea jo lähes 20 vuoden ajan.

NOPEUS ON LAATUA

Nykyään Hämeen Laaturemontin pientalokohteissa yhdeksän kymmenestä tehdään aidosti säältä suojaan saman vuorokauden aikana, eli katto pellille asti. Olemme puhuneet nopean konseptoidun asennuksen ja kuivemman pakkasilmoilla asentamisen puolesta jo vuosia. Nykyisin kolmannes asiakkaistamme teettää kattoremontin talviaikaan, Kautto kertoo ja jatkaa, että harvemmin pakkasella on rankkasateita. Koko toimialan kehityksen ja ennen kaikkea asiakkaiden etu on, että tästä asiasta on nyt herätty keskustelemaan.