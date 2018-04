Rakennusalan lakko laajenee – neuvottelut jumissa

Rakennusliiton Suokas syyttää: Sipilän hallitus ja EK ajoivat lakkotaisteluun 5.4.2018 12:32 | Tiedote

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan työnantajien neuvottelijat ovat joutuneet postipojiksi, jotka kiikuttavat Elinkeinoelämän Keskusliiton terveisiä vastapuolelle. -Työnantajapuolen kokeneilta neuvottelijoilta on otettu pallit pois. He ovat joutuneet postipoikina tuomaan Elinkeinoelämän Keskusliiton terveiset. Minkäänlaista neuvotteluvaraa ei ole ollut. Rakennusalle annettiin eilen lakkovaroitus neuvottelujen jähmeyden takia. Suokas muistuttaa blogissaan, että rakennusalalla on alkamassa massiivinen, ehkä pitkäkin lakkotaistelu. -Ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuosikymmeneen. Historian siipien havinaa.