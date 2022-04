Rakennusapteekki tuo Euroopassa valmistetut rakennustarvikkeet nyt K-Rautoihin

Rakennusapteekin kestävien ja kauniiden rakennustuotteiden kysyntä on kasvussa - yhä useampi suomalainen sai pandemia-aikana kipinän remontointiin ja rakentamiseen, ja puurakentamisen suosio kasvaa jatkuvasti. Kysyntää on erityisesti tuotteille, joiden valmistus kestää tarkastelun sekä esteettisesti että myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Rakennusapteekin filosofia - perinteisten tuotantomenetelmien ja rakennusperintöä kunnioittavan estetiikan edistäminen - on vuosienkin jälkeen edelleen sama. Perinteisen suomalaisen rakennustyylin ajattomuus on kuitenkin saanut viime aikoina ihan uusia merkityksiä ja kannattajia: remontoijat ja rakentajat hakevat nyt kestäviä, lähellä valmistettuja tuotteita, jotka ovat myös käyttäjilleen turvallisia. Tähän asti on ollut tyypillistä, ettei rakentaja voi luotettavasti varmistua monien rakennustarvikkeiden alkuperäistä tai siitä, kunnioittaako niiden valmistaja ihmisoikeuksia ja kestävän kehityksen periaatteita.

Kaikki Rakennusapteekin tuotteet valmistetaan Euroopassa, ja osittain myös Suomessa. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. pintakäsittelytuotteita, heloja, valaisimia ja muita rakennusmateriaaleja.

”Valmistamme itse paljon tuotteita, ja tunnemme suurimman osan muistakin valmistajista henkilökohtaisesti. Olemme vuosien aikana nähneet todella paljon vaivaa löytääksemme parhaat tekijät ja sellaiset valmistajat, joilla on aito halu vastuullisuuteen ja perinteisten tuotantomenetelmien ylläpitämiseen”, kertoo Rakennusapteekin toimitusjohtaja Rabbe Ringbom.

Pandemia-ajan jatkoksi alkanut Ukrainan sota on kärjistänyt rakennusalan materiaali- ja tarvikepulaa sekä epävarmuutta rakennustuotteiden saatavuudesta. Lähellä valmistettujen tuotteiden vuoksi Rakennusapteekki tarjoaa varmuutta toimitusketjuihin ja toimitusaikoihin.

”K-Rauta-yhteistyö tuo Rakennusapteekin tuotteet rakentajille ja remontoijille entistä paremmin saataville - mutta tuotteiden lisäksi tarjolla on myös paljon muuta. Olemme koostaneet osastolle paljon neuvoja ja lisätietoja, ja konseptiin kuuluu myös myyjien koulutus aihepiiriin. Asiakas saa siis tuotteiden ja konkreettisten ohjeiden lisäksi myös ideoita ja tietoa siitä, millaista rakentamisfilosofiaa edustamme”, kertoo Rakennusapteekin perustaja ja taiteellinen johtaja Anette Ringbom.

Ensimmäinen K-Raudan Rakennusapteekki avatiin tänäään Karjaan uudessa K-Raudassa. Isolla osastolla on tarjolla yli tuhat nimikettä Rakennusapteekin tuotevalikoimasta. Neuvottelut seuraavien K-Rautojen Rakennusapteekeista ovat käynnissä, ja tavoitteena on laajentaa toimintaa yhä useampien suomalaisten lähirautakauppoihin. Tuotteita eri tuoteryhmistä saa myös muilta Rakennusapteekin jälleenmyyjiltä.

Perinnerakentamisen näyttelykokonaisuus Billnäsissä jatkaa toimintaansa Rakennusapteekin pääkonttorina. Tiloissa järjestetään myös koulutuksia sekä tarjotaan Rakennusapteekin suunnittelu- ja neuvontapalveluita.

Rakennusapteekki Karjaan uudessa K-Raudassa sijaitsee osoitteessa Lepinpellonkatu 7.