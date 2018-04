Rakennusautomaation vaikutukset kiinteistöihin

Rakennusautomaatiourakointi on ollut viime vuosina yksi nopeimmin kasvavista talotekniikan osa-alueista. Yksi tämän kasvun tärkeimmistä tekijöistä on rakennusten kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset, joiden seurauksena LVI-tekniikkaa jatkuvasti monipuolistetaan. Tällaisten järjestelmien hallinnointiin rakennusautomaatiojärjestelmä on oiva työkalu.

Rakennusautomaatioon kannattaa panostaa, sillä sen osuus rakennuskustannuksista on melko pieni. Järjestelmän merkitys rakennukselle on merkittävä ja sitä kutsutaankin syystä rakennuksen aivoiksi.

Panostuksilla pidempi elinkaari Rakennusautomaatioon kannattaa panostaa, sillä sen osuus rakennuskustannuksista on melko pieni. Järjestelmän merkitys rakennukselle on merkittävä ja sitä kutsutaankin syystä rakennuksen aivoiksi. Tyypillisesti rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan, säädetään ja valvotaan muun muassa rakennuksen lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmiä. Lisäksi järjestelmään kerätään seurantatietoa rakennuksessa eri hetkinä vallinneista olosuhteista kuten lämpötilasta ja ilman kosteudesta. Tätä dataa on helppo analysoida jälkikäteen. Lisäksi käyttäjää voidaan esimerkiksi varoittaa tekstiviestitse, jos jokin tarkkailtava olosuhde ylittää tai alittaa toivotun arvon tai jos jokin järjestelmän laite toimii väärin. Järjestelmä pyritään myös suunnittelemaan siten, että laitteita kuormitetaan mahdollisimman vähän, jolloin niiden elinkaari pitenee. Käyttöliittymän hyötyjä Rakennusautomaatiojärjestelmän käyttöliittymää suunniteltaessa on äärimmäisen tärkeää pyrkiä tekemään siitä mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen kokonaisuus, sillä järjestelmästä on eniten hyötyä vain sen oikeanlaisen käytön myötä. Yksinkertaisella ja selkeällä käyttöliittymällä kiinteistöä hoitavien tahojen työtä voidaan helpottaa huomattavasti ja sitä kautta saavuttaa isojakin säästöjä. Yli puolet rakennuksen ylläpitokustannuksista aiheutuu energiankulutuksesta ja juuri näitä kustannuksia saadaan laskettua hyvin toteutetulla rakennusautomaatiojärjestelmällä. Testauksella varmuutta järjestelmään Asennettua rakennusautomaatiojärjestelmää täytyy testata, asetuksia ja raja-arvoja muokata, toimintoja päivittää ajoittain ja myöskin huoltaa. Tämä on tärkeää, sillä vaikka kyseessä on automaattisia toimintoja sisältävä järjestelmä, niin se vaatii silti tarkkailua ja mahdollisia muutoksia esimerkiksi eri vuodenaikoina vallitsevien erilaisten olosuhteiden johdosta. Huolto pitää sisällään elinkaareen päähänsä tulleiden laitteiden vaihtamisen, asetusarvojen oikeellisuuden tarkastamisen ja mittalaitteiden kalibrointeja. Hyvä tapa on laatia huoltosopimus jonkin asiantuntevan yrityksen kanssa tietyin välein toteutettavista huolloista, myös etäkäyttöpalvelut ovat toimivan kokonaisuuden säilyttämiseksi usein tarpeellisia

