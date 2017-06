Rakennuskonevuokraaminen siirtyy nykyaikaan

21.6.2017 14:43 | Renta Oy

Suomalainen rakennuskonevuokraamo Renta Oy on kehittänyt sovelluksen, joka helpottaa asiakkaiden työskentelyä sekä kalustonhallintaa.

Viime vuonna perustettu Renta Oy on laajentunut vuodessa 21 toimipistettä käsittäväksi valtakunnalliseksi konevuokraamoketjuksi. Yritystä on alusta asti ohjannut halu uudistaa sekä kehittää toimialaa ja tuoda nykyaikaiset tekniikat osaksi päivittäistä työskentelyä.

Renta on julkaisut Renta Easy -sovelluksen, jonka avulla asiakas voi vuokrata ja hallita kalustoa. Käyttäjä pystyy helposti tarkistamaan päivittäiset ja kuukausittaiset kalustokustannukset sovelluksella. Lisäksi sovelluksen avulla pystyy tarkastelemaan kalustoa työmaittain. Täten projektin hallinta on helpompaa, kun asiakas tietää missä kalusto on vuokralla ja kuinka paljon se kustantaa vuokraajalle.

Renta Easy mahdollistaa myös vuokrakaluston tilaamisen työmaalle, kaluston palauttamisen sekä huolto- ja tankkauspalvelun tilaamisen. Sovelluksen avulla asiakas pystyy myös tarkastelemaan saatavilla olevaa kalustoa toimipisteittäin ympäri Suomea.

Renta Easyn kehitys jatkuu yhteistyössä asiakkaiden sekä Rentan henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on uudistaa perinteistä toimialaa nykyaikaisten palveluiden avulla sekä tarjota asiakkaille tehokkaampia välineitä työskentelyyn ja kaluston hallintaan.

”Renta Easy on ensimmäinen tämänkaltainen sovellus Pohjois-Euroopassa. Sovellus on suunniteltu yhteistyössä toimipisteiden ja asiakkaiden kanssa, joten sovellus helpottaa työmaalla työskentelyä sekä kalustonhallintaa. Olemme erittäin innoissamme sovelluksen tuomista uusista mahdollisuuksista!”, kommentoi Renta Oy:n toimitusjohtaja Kari Aulasmaa.

Sovellus on ladattavissa Google Play-kaupasta ja AppStoresta sekä käytettävissä yleisimmillä selaimilla.