Rakennusliiton Suokas: Harkimon hyökkäykset lähenevät jo vihapuhetta

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan kansanedustaja Harry Harkimon puheet ammattiyhdistysliikkeestä lähenevät jo vihapuhetta.

Suokas muistuttaa, että Suomea sitovat kansainväliset sopimukset takaavat työntekijöille oikeuden perustaa ammattiyhdistyksiä. Tämä toiminta estetään vain diktatuureissa.

-Ammattiliitot ovat toki jarru monille uudistuksille. Satavuotiaalle Suomelle omistetussa blogissa Harkimo esittää minimipalkkojen poistamista. Johtaisiko tämä Kokoomuksen puoluekokoustavoite parempaan Suomeen, kysyy Suokas blogissaan.

-EK luopui sopimisesta. Se ryhtyi sanelemaan ja katsoo oikeudekseen yksipuolisesti määrätä, mitä työmarkkinoilla saa tehdä. EK on asettanut ylärajan palkankorotuksille. Tämä on johtanut ensimmäisiin työtaisteluihin ja ne tuskin jäävät viimeisiksi. Poliittinen myötätuuli on voimaannuttanut työnantajien uskoa itseensä, ehkä jopa liikaakin, arvioi Suokas.

