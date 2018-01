Rakennusliiton Suokas: Nykyinen työttömyysturvan malli pitää räjäyttää

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mielestä nykyinen työttömyysturvan malli joutaa räjäyttää. ”Järjestelmä on perverssi. Työtön ei tiedä, jääkö pätkätyöstä käteen muuta kuin työn ilo. Vielä pahempaa on epätietoisuus työttömyysturvan seuraavasta maksupäivästä. Jos kädestä suuhun elävällä ei ole varmuutta, milloin satunnaisen työpäivänä jälkeen seuraavaksi rahaa saa, on ymmärrettävää pelata varman päälle. Lapset kun tuppaavat syömään joka päivä”, kirjoittaa Suokas blogissaan.

Suokkaan mukaan homma on vaikeutunut vuosi vuodelta. ”Yli ihmisen käsityskyvyn päästiin sovitellulla päivärahalla. Vain ammattitaitoisilla etuuskäsittelijöillä, siis työttömyyskassojen työntekijöillä, on kyky kertoa työttömälle työttömyyspäivärahan suuruus. Maksupäivästä hekin esittävät valistuneen arvion. Lappuruletissa voi olla yllättäviä hankaluuksia.” Suokkaan mukaan rakentajille ja muille kokoaikatyötä tekeville työttömyysturvasta voi tehdä selkeän. ”Vain työttömyyspäiviltä maksettaisiin korvaus ymmärrettävän laskukaavan mukaan ja näin yksittäisten työpäivien määrä ei vaikuttaisi maksuaikatauluun. Tämä houkuttaisi poimimaan marjatkin maasta, tekemään jokaisen työn, joka saatavissa on. Työhaluja rakentajilla ainakin löytyy”, arvioi Suokas. Lue koko blogi tästä