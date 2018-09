Rakennusliiton Suokas: Pienyrittäjä pistetään miinanpolkijaksi

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan hallitus laittaa nyt suomalaiset pienyrittäjät ”tallomaan tulkinnanvaraisen lain miinoja”. Suokas viittaa hallituksen yritykseen ajaa läpi uusi irtisanomislaki pienyrityksiin.

Suokkaan mukaan lainlaatijat ovat ymmärtämättömiä säätäessään tarkoituksella epämääräisen, myöhemmissä oikeudenkäynneissä mahdollisesti tarkentuvan työlain. ”Mikään ei ole huonompi paikka yrityksen tai työpaikan ongelmien riihimiseen kuin käräjäsali. Sanon sen vuosikymmenten kokemuksella. Irtisanomislakia runnovilta poliitikoilta tämä kokemus puuttuu. ”

Yli 10 vuotta työtuomioistuimen tuomarina ollut Suokas on vakuuttanut myös siitä, että likimain jokainen juttu ”työkkärissä” on osoitus sopijaosapuolten epäonnistumisesta. ”Sopimukset on tehtävä niin yksinkertaisiksi, että tulkinnoista ei tarvitse työpaikoilla tapella. Sovitusta uskallettava pitää kiinni. Seuraavissa neuvotteluissa pannaan sitten paremmaksi, jos tarvetta ja voimaa on.”

Suokkaan mukaan tulkinnanvaraisen lain oikeuskäytäntö ei vakiinnu muutamassa vuodessa. ”Sen kestää jo ensimmäinen loppuun viety oikeudenkäynti. Oma yhden oikeudenkäynnin pituusennätykseni on kymmenen vuotta,” kirjoittaa Suokas blogissaan.

”Tavoite mataloittaa työllistymisen kynnystä on oikea. Siihen pitäisi vain hakea porukalla oikeat keinot. Joku vuosi sitten paljon puhuttu Tanskan malli on päässyt unohtumaan. Tanskassa työlainsäädäntöä on vähän ja säätely perustuu työmarkkinaosapuolten sopimuksiin. Irtisanomissuoja ei ole vahva, mutta sitä korvaa hyvä työttömyysturva ja tehokkaat keinot työttömien työllistämiseksi. Työllisyys on Tanskassa Suomea parempi.”

”Talonrakennuksessa on käytössä eräänlainen ”tanskan malli”. Suhdanneherkällä alalla yritysten työvoiman tarvetta ei voi pitkälle ennakoida. Tämän takia jo vuosikymmeniä sitten liitot ovat sopineet, että työn vähyydestä johtuvat lomautukset ja irtisanomiset eivät edellytä yhteistoimintamenettelyä. Työnantajan lyhin irtisanomisaika on kaksi viikkoa, työntekijän aina viisi päivää. ”

”Henkilökohtaisilla irtisanomisilla ei rakennusalan joustomallissa ole merkitystä. Tuhansista yrityksistä ja kymmenistä tuhansista työsuhteista sikiää muutama riita vuodessa. Näiden takia ei uusia lakeja tarvita. Paljon todellisempi uhka rakennusalan joustomallille on työttömyysturvan jatkuva heikentäminen. ”

”On valitettavaa, että työmarkkinoille on syntynyt ennen kokematon poliittinen polarisaatio. En ole koskaan ollut tupojen ja ylettömän konsensuksen kannattaja. Silti pidän työmarkkinoiden sujuvuuden suurimpana uhkana ulkopuolisten, ideologisesti latautuneiden säheltäjien sekaantumista asioihin, joita he eivät ymmärrä. Toisten persuksilla on helpoin istua tuleen.”