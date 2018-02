Rakennusliiton Suokas: Työehtojen heikennysvaatimukset aivan poskettomia

Rakennusliiton Suokas: Nykyinen työttömyysturvan malli pitää räjäyttää 30.1.2018 11:18 | Tiedote

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mielestä nykyinen työttömyysturvan malli joutaa räjäyttää. ”Järjestelmä on perverssi. Työtön ei tiedä, jääkö pätkätyöstä käteen muuta kuin työn ilo. Vielä pahempaa on epätietoisuus työttömyysturvan seuraavasta maksupäivästä. Jos kädestä suuhun elävällä ei ole varmuutta, milloin satunnaisen työpäivänä jälkeen seuraavaksi rahaa saa, on ymmärrettävää pelata varman päälle. Lapset kun tuppaavat syömään joka päivä”, kirjoittaa Suokas blogissaan.