Rakennusliitto julisti saartoon yrityksen, joka maksoi työntekijöilleen 2,90 euroa tunti

Rakennusliitto on vuosien varrella saartanut lukemattoman määrän ulkomaisia työntekijöilleen alipalkkaa maksavia yrityksiä. Nyt saavutettiin toistaiseksi voimassa oleva tämän vuosikymmen alipalkkaennätys.

BM Turku Oy:n Paraisten tehtaalla työskenteli Aalto Henkilöstöpalvelut Oy:n alihankkijana latvialainen Katana Serviss –niminen yritys. Kun yrityksen työntekijöiden palkkasaatavia selvitettiin, palkkakuitista ilmeni, että työntekijöiden tuntipalkka oli 2,90 eruoa tunnilta.

Työntekijöiden palkkasaatavia ei ole maksettu edelleenkään. Yrityksen edustaja ilmoitti Rakennusliiton asiaa hoitavalle toimitsijalle, että se ei noudata alan työehtosopimusta työntekijöiden pyynnöstä.

Ulkomailta lähetetyille työntekijöille maksettava alipalkka on sääntö eikä poikkeus. Yleensä tarkastuksissa esiin tulleet alipalkat ovat kuitenkin olleet jonkin verran korkeampia. Töitä rakennus- ja rakennustuotealalla ketjutetaan erilaisten työvoimaa vuokraavien yritysten kautta. Kun ketjun viimeinen lenkki on ulkomaille rekisteröity yritys omalla ulkomaisella työvoimallaan, palkan, verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen on käytännössä mitä sattuu.

