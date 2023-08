Rakennusliitto nostaa järjestöllistä valmiutta

Rakennusliiton 25. liittokokous: Reilusti lisää ARA-asuntotuotantoa ja tiet kuntoon 13.5.2023 12:08:24 EEST | Tiedote

Rakennusteollisuuden vauhti on hyytynyt ja alan yritysten konkurssit lisääntyneet moninkertaisesti. Lainakorkojen nousu on tyrehdyttänyt vapaarahoitteisten asuntojen kysynnän ja uusien aloitusten määrä on romahtamassa viime vuoden 41 000 aloituksen tasolta noin 25 000:een. Rakentajien työttömyys on kasvussa, vaikkakin ajankohta tilanteen arvioimiselle on hankala, johtuen kesäsesongin lähestymisestä. Huhtikuussa työttömänä oli useita tuhansia rakentajia enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.