Rakennusluviltaan puutteellisten helsinkiläispäiväkotien tilannetta saatettu kuntoon

Pormestari Jan Vapaavuoren keväällä käynnistämän päiväkotiselvityksen johdosta on käyty läpi kaikkien Helsingin kunnallisten ja yksityisten päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkotien toimitilojen rakennusluvat. Ongelma nousi kaupungin tietoisuuteen yksityisessä Ankkalampi-päiväkotiketjussa ilmenneiden rakennuslupaongelmien vuoksi. Yhteensä kaikkien 703:n tutkitun päiväkotitilan joukosta löytyi 84 tilaa, joiden rakennuslupa oli tavalla tai toisella puutteellinen. Nyt näille päiväkodeille on kolmea lukuun ottamatta myönnetty rakennuslupa, eli lupa ryhtyä tekemään esitettyjä muutostöitä. Muutama päiväkoti on muuttanut tai lopettanut toimintansa. Muutostöitä vaatineiden päiväkotitilojen osalta yli puolessa korjaustyöt on saatettu jo valmiiksi.

Suurimmassa osassa kaikista päiväkodeista rakennuslupa-asiat olivat täysin kunnossa. Havaitut puutteet eivät valtaosassa kohteista merkinneet estettä päiväkotitoiminnan jatkumiselle nykyisissä tiloissa, eikä yhtään päiväkotia myöskään asetettu käyttökieltoon. Suurimmassa osassa päiväkodeista toiminta on jatkunut normaalisti samalla, kun tarvittavat muutostyöt on tehty.



Lupapuutteet johtuivat useimmissa tapauksissa siitä, että tilojen alkuperäinen käyttötarkoitus oli ollut muu kuin päiväkoti, mutta päiväkotitoiminnan alkaessa käyttötarkoituksen muutosta ei oltu haettu tilalle asianmukaisesti. Lisäksi osassa päiväkodeista ei ollut toteutettu myönnetyssä rakennusluvassa edellytettyjä muutostöitä.



Helsingin kaupungin rakennusvalvonta varmistaa korjaustöiden loppuunsaattamisen niissä päiväkodeissa, joiden tiloihin muutoksia on edellytetty. Puolessa kohteista töiden loppukatselmus on jo pidetty tai aika siihen on varattu.

Kaupunki on korjannut lupaprosessissa havaitut puutteet

Selvitystyön yhteydessä tutkittiin myös luviltaan puutteellisten tilojen olemassaoloon johtaneita syitä.



”Kaupungin käytännöissä, ohjeistuksissa ja valvonnassa havaittiin puutteita, jotka on nyt korjattu. Lisäksi yksityisiä palveluntuottajia on opastettu rakennuslupien kuntoon saattamisessa”, kertoo pormestari Vapaavuori.



Helsingin kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialat ovat muuttaneet uuden päiväkodin hyväksymisprosessia niin, että enää ei ole mahdollista aloittaa toimintaa ilman asianmukaista rakennuslupamenettelyä ja muita tarvittavia lupia.



”Kaupungin tilaprosesseja on kehitetty kokonaisuutena erillisessä kaupunkitasoisessa task force -ryhmässä toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä. Olennaista on, että kaupunki parantaa omaa toimintaansa siten, että palveluiden laatu, saatavuus ja perheiden toiveiden huomioiminen eivät kärsi huonosti johdetuista prosesseista. Tarve nykyistä paremmalle koordinaatiolle korostuu, kun kaupunki ja sitä mukaa kysyntä palveluillemme kasvavat”, pormestari Vapaavuori sanoo.