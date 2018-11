Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 15.11.2018

Rikas ja rakas Helsingin luonto – kuinka säilytetään sen monimuotoisuus? 12.11.2018 11:21 | Tiedote

Millainen on suhteesi Helsingin luontoon? Missä sijaitsevat Helsingin luonnon rikkaudet? Tiedätkö jonkin paikan, jossa kasvillisuus tai eläimistö on erityisen monipuolista tai missä se on selvästi vähentynyt? Onko sinulla ideoita, miten Helsingin luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä? Mitä kaupungin tulisi tehdä?