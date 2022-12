Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 15.12.2022

Lisäkalustoa lumitöihin - seuraava pyry tulossa lähipäivinä 15.12.2022 09:37:47 EET | Tiedote

Lunta on satanut Helsinkiin poikkeuksellisen paljon ja lisää on lähipäivinä luvassa. Kaupunki on tilannut lisää koneita siivoamaan katuja lumesta. Lumitöitä ei kuitenkaan pystytä hoitamaan samassa ajassa kuin normaalioloissa.