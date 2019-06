Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 27.6.2019

Postipuiston rakentaminen aloittaa nauhakaupungin synnyn Pasilaan 24.6.2019 10:00:00 EEST | Tiedote

Pasilan pohjoisosaan Keskuspuiston ja Ilmalan ratapihan lähelle on alkanut uuden asuinalueen, Postipuiston, rakentaminen. Koteja rakennetaan 5 700 asukkaalle, ja vuonna 2019 on käynnistymässä noin 850 asunnon toteutus. Tulossa on myös päiväkoteja, alakoulu, kaupallisia palveluita sekä yhteistila asukkaille.