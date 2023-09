Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 7.9.2023

Helsingin uusi maamerkki nousee tänään merenpinnan yläpuolelle 5.9.2023 12:45:38 EEST | Tiedote

Tänään on Helsingin Kruunuvuorensillan työmaalla merkittävä hetki, kun vuorossa on sillan keskituen eli pylonin jalustan ensimmäisen osan valu. Tämän valun jälkeen on pylonin rakentamisessa päästy merenpinnan yläpuolelle.