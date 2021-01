Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut vuoden rakennuttajakonsultiksi A-Insinöörien Mikko Mäläskän

Jaa

Rakennuttajatoimistojen liitto on valinnut vuoden 2020 rakennuttajakonsultiksi A-Insinöörien rakennuttajapäällikkö Mikko Mäläskän. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeessa työskentelevä Mäläskä on elinkaari- ja tietomalliosaaja, joka kannustaa monialaiseen yhteistoimintaan rakennushankkeissa. RTL ry on valinnut vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010.

Rakennuttajapäällikkö Mikko Mäläskä on valittu vuoden 2020 rakennuttajakonsultiksi. Tuomariston perusteluissa korostui oululaisen Mäläskän vahva elinkaari- ja tietomalliosaaminen sekä jatkuva oman osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen. Tällä hetkellä Mäläskä työskentelee Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeessa. Hankkeessa rakennetaan Ouluun kokonaan uutta yliopistollista sairaalaa, joka on teknologialtaan, tiloiltaan ja osaamiseltaan maailman älykkäin. Mäläskän vastuualueena on ensimmäisen vaiheen suunnittelukonsortion johtaminen ja koordinointi osana kahta allianssia. “Tuomaristo arvosti Mikon vahvaa osaamista digitalisaation ja tietomallien saralla. Hän on ollut mukana useissa vaativissa hankkeissa ja vetänyt ne onnistuneesti maaliin. OYS 2030 on tuorein esimerkki monialaisesta hankkeesta, joka vaatii hyvää aikatauluttamista ja laaja-alaista ajattelua”, RTL ry:n hallituksen puheenjohtaja Jani Rantala kertoo. ”Rakennusala kehittyy nyt monilla alueilla nopeasti, ja projektijohtamisessa on otettavissa isoja loikkia muun muassa digitaalisuuteen ja yhteistoimintaan nojaamalla. Rakennuttajakonsultin on tärkeä olla avoimena uudelle ja kehittää itseään jatkuvasti. Kaikilla alueilla ei voi olla paras substanssiosaaja, mutta laaja-alainen oma osaaminen auttaa ymmärtämään monialaisia tiimejä ja tunnistamaan isostakin hankeorganisaatiosta oikeat asiantuntijat vaativien tai yllättävien tilanteiden ympärille”, Vuoden rakennuttajakonsultti Mikko Mäläskä sanoo. Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010. Tunnustuksen tavoitteena on parantaa rakennuttajakonsulttien profiloitumista hankkeenjohtamisen osaajina. Valinnan tekee RAKLIn Rakennuttaminen -johtoryhmästä koottu raati. RTL parantaa rakennuttajakonsulttien toimintaympäristöä sekä ennakoi, seuraa ja auttaa hallitsemaan toimintaympäristön muutoksia. Lisätietoja:

Jani Rantala, hallituksen puheenjohtaja, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 041 515 2435 Mikko Mäläskä, Vuoden 2020 rakennuttajakonsultti, rakennuttajapäällikkö, A-Insinöörit, puh. 040 740 8076 Kuva: A-Insinöörit / Noora Slotte

Avainsanat palkintorakennuttajakonsultti

Kuvat Lataa