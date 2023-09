Rakenteilla Suomen ensimmäinen aurinkovoimalla toimiva jalkapallostadion

Aurinkovoimalan rakentaa Lumme Energian sisaryhtiö Solarigo Systems Oy, joka on tällä hetkellä Suomen suurimpien aurinkovoimaloiden rakennuttaja. Voimalan on tarkoitus alkaa tuottaa energiaa loppusyksystä 2023.

Projektipäällikkö Juho Lasonen Solarigolta kertoo, että HJK:n aurinkovoimalahanke käynnistyy, kun klubipäädyn katolle asennetaan 162 aurinkopaneelia.

”Sen tuotolla katettaisiin 41 kerrostaloasunnon vuosikulutus”, Lasonen kertoo.

Aurinkovoimala auttaa matkalla kohti hiilineutraaliutta

HJK:n myyntijohtaja Esko Villman kertoo, että jalkapalloseuran vastuullisuus nousee aivan uudelle tasolle, kun se alkaa käyttää suurta kattopinta-alaansa uusiutuvan energian tuottamiseen.

”Aurinkovoimala on seuraava kruunu yhteistyöllemme. Se on yksi suurimmista ja näkyvimmistä yhteistyöprojekteista HJK:n historiassa, ja olemme siitä todella ylpeitä.”

HJK:n tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Aurinkovoimala on iso konkreettinen askel osana HJK:n ja Lumme Energian välistä yhteistyötä. Yhteistyössä on rima korkealla ja nämä teot toimivat esimerkkinä myös monille muille toimijoille,” täydentää Lumme Energian asiakaskokemusjohtaja Johanna Viskari. ”Lumme Energia on HJK:n kumppani kunnianhimoisessa matkassa kohti hiilineutraaliutta 2025. Matkan varrella on tehty konkreettisia toimia vuodesta 2019 lähtien”, Viskari taustoittaa. Takana on esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaa, hiilineutraalit kotiottelut ja Hyvän tuulen pelaaja -kampanja.

Viskari kertoo, että ainutlaatuinen aurinkovoimalahanke lisää koko areenan energiatehokkuutta, koska rakennuksessa tuotetaan osan tarvitusta energiasta itse. Kesäkuukausina jalkapallokauden aikaan aurinkovoimala pienentää HJK:n tarvetta ostaa sähköä noin 15 %.

Ostoenergian hiilijalanjälki on ennestäänkin ollut nolla, koska HJK on vuodesta 2019 saakka ostanut pelkästään uusiutuvasti tuotettua sähköä.

Hiilineutraali stadion houkuttelee tapahtumajärjestäjiä

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti kommentoi, että jalkapalloseuran hiilineutraaliustavoite on kova, mutta sen eteen on tehty paljon töitä vuosien varrella. HJK on tehnyt pitkäjänteisesti konkreettisia toimenpiteitä vastuullisuuden parissa.

”Bolt Arenan katolle rakentuva aurinkovoimala tukee erinomaisesti HJK:n sanomaa ja brändiä arvovalintojen esikuvana ja lippulaivana. Vastuullisuus ei saa jäädä vain kauniiksi sanoiksi paperille, vaan yhdessä kumppaniemme kanssa HJK on sitoutunut tekemään rohkeita ja innovatiivisia tekoja, joiden avulla pääsemme tavoitteeseemme”, Riihilahti sanoo.

Esko Villmanin mukaan HJK:n tavoite on tarjota tulevaisuudessa kaikki Bolt Arenan tapahtumat hiilineutraaleina. Ympäristöarvot ovat jo nyt monelle organisaatiolle tärkeitä, kun sopivia tapahtumapaikkoja kiikaroidaan.

”Tapahtumanjärjestäjä voi ylpeänä kertoa omille sidosryhmilleen tapahtuman vastuullisuudesta”, sanoo Villman.

Viskari puolestaan kertoo, että Lumme Energia on ylpeä voidessaan tehdä yhteistyötä kunnianhimoisen HJK:n kanssa.

”Tämä on iso hanke sekä Lumme Energialle, että HJK:lle. Aurinkovoimalaa on suunniteltu pitkään ja on mahtavaa päästä toteuttamaan sitä.”

HJK haluaa kannustaa myös muita urheiluseuroja, tapahtumajärjestäjiä ja hyvinvoinnin parissa toimivia yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja etsimään sopivia ympäristövastuullisia tekoja – myös niitä aurinkovoimalaa pienempiä muutoksia, kuten sähkösopimuksen vaihtaminen uusiutuvaan.

”Jo pienillä teoilla saamme aikaan yhdessä suuren vaikutuksen”, Villman rohkaisee.