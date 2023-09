Rakkauksia-näyttely syntyi asunnottomuutta kokeneiden naisten ajatuksista rakkaudesta

Valtaosa Suomen noin 3 700 asunnottomasta on miehiä. Silti naisiakin on – tällä hetkellä noin neljännes asunnottomista. Naisten asunnottomuus on kuitenkin usein hankala todentaa, sillä se on monesti piilossa, eikä näy tilastoissa.

Women’s Room -yhteisötaidehanke lähti liikkeelle tarpeesta tuoda esiin naiserityistä asunnottomuutta. Millaisia unelmia sinulla on? Missä olet hyvä? Mitä haluaisit oppia? Mitä kirjoittaisit rakkauskirjeeseen itsellesi? Mitä piilotat itsessäsi muilta? Muun muassa näitä kysymyksiä on pohdittu Rinnekotien Asunto ensin -yksiköissä Auroratalossa ja Meriassa tammikuusta 2023 alkaen.

Asunnottomuutta kokeneita naisia ohjaajineen on kokoontunut säännöllisiin tapaamisiin, joiden teemoina ovat olleet mm. turvallisemmat tilat, turvallinen naiseuden kokemus, minäkuva - ja rakkaus. Työskentelyä on johtanut taiteilija Katriina Haikala. Hänen lisäkseen työryhmään kuuluvat tuottaja Anna Miettinen, tutkija Leena Alanko, valokuvaaja Johanna Tirronen ja kuraattori Pirkko Siitari. Ryhmän työskentelystä syntynyt näyttely avataan yleisölle lokakuussa.

“Rakkaus on aihe, josta keskustelimme tapaamiskerroilla useasti osallistujien toiveesta ja tästä syystä se myös valikoitui näyttelyn teemaksi. Lopulta näyttelyn nimeksi tuli Rakkauksia”, Haikala kuvailee.

Diakonissalaitoksen sote-palveluja tuottava Rinnekodit lähti projektiin mukaan avoimin mielin ja innolla.

”Kaikki toimintamme pyrkii vahvistamaan asiakkaittemme luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta. Pelkkä asunto ei riitä poistamaan asunnottomuutta, vaan lisäksi tarvitaan monenlaista tukea. Women’s Room -hankkeen lähtökohtana on voimaannuttaa asunnottomuutta kokeneita naisia ja lisätä yhteisöllisyyttä, eli tavoitteemme ovat hyvin yhteneväisiä", kertoo palveluliiketoimintajohtaja Tuija Åstedt Rinnekodeilta.

Näyttely aukeaa lokakuussa

Rakkauksia-näyttelyn avajaiset järjestetään tiistaina 10. lokakuuta klo 17–20. Näyttely on avoinna 11.–29.10. tiistaista sunnuntaihin (maanantaisin suljettu) klo 12–18 Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien pihapiirissä Helsingin Kalliossa, osoitteessa Alppikatu 2, Alppikulma-rakennus. Vapaa pääsy.

Osana Asunnottomien yötä järjestetään tiistaina 17. lokakuuta klo 19–20.30 myös keskustelutilaisuus Kotikaupunki ilman kotia. Helsingin kaupunginmuseolla aiheesta keskustelevat Rinnekotien yhteisötyöntekijä Anne Hietalahti, taiteilija Katriina Haikala, tutkija Leena Alanko ja kokemusmentori Laura Bredin. Lisäksi museolla on esillä Rakkauksia-näyttelykokonaisuuden videoteos 10.–31.10. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Taidenäyttelyn lisäksi projektista julkaistaan loppuvuonna 2023 selvitys, jonka tavoitteena on kartoittaa taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä asunnottomuustyössä. Selvityksestä vastaa tutkija Leena Alanko.

Women’s Room -hanketta on toteutettu Suomen kulttuurirahaston sekä Rinnekotien tuella. Asunnottomien yön keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Rinnekotien ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Tiedotteen dokumenttivalokuvat: Johanna Tirronen