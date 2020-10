Rakkaus on Tommy Hellstenin tärkein teema

Tietokirjakustantamo Readme.fi julkaisee lokakuussa useita äänikirjoja tunnetuilta suomalaisvaikuttajilta. Nyt äänikirjojen suoratoistopalveluissa on saatavilla Tommy Hellstenin Rakkaus, joka kiteyttää arvostetun kokemusasiantuntijan tärkeimmän teeman. Teos julkaistaan ainoastaan äänikirjana.

Tommy Hellsten kertoo uutuuskirjansa Rakkaus teemasta, urastaan ja elämästään:

"Rakkautta ei voi ansaita, ei vaatia eikä ostaa, sillä rakkaus elää vain täydellisessä vapaudessa. Mutta rakkaudelle voi avautua. Sille avautuu se, joka kokee tarvitsevansa rakkautta eikä rakkautta ymmärrä tarvitsevansa kukaan muu kuin se, joka on kohdannut heikkoutensa, oman rakenteellisen avuttomuutensa. Heikkous on siis ihmisen arvokkain ominaisuus, sillä se vie sen ääreen mitä hän kaikkein eniten tarvitsee: rakkautta. Toisin sanoen rakkaus tulee sinne, minne nöyryys on muokannut maaperää. Älä siis murehdi sitä, onko rakkautta olemassa, pohdi sen sijaan sitä, että onko sinussa nöyryyttä.

Kuinka monesti olenkaan kokenut vaikeuksia vastata kysymykseen, että mitä teen ammatikseni. Vaikeus on siinä, etten oikein ole osannut laittaa tekemisiäni arvojärjestykseen. Olenko terapeutti, mentor, yrittäjä, luennoitsija, kouluttaja vai olenko kenties kirjailija? Olen kaikkea tätä mutta oikeastaan en mikään niistä silloin, kun joku pitäisi valita. Niinpä olen alkanut kutsua itseäni ammatti-ihmettelijäksi. Urani ja elämäni aikana on ollut paljon sellaista, mitä en ole ymmärtänyt mutta joka samalla on kiehtonut ja herättänyt kysymyksiä. Tapanani on ollut heti kirjoittaa kirja siitä mitä en ymmärrä. Kun kirja on kirjoitettu, ymmärrän jotain mutten vielä kaikkea. Siksi lähden kirjani aiheesta luennoimaan. Kierrettyäni vuoden, pari puhumassa, syntyy kokemus, että alan ymmärtää. Siinä vaiheessa nousee uusi aihe uusine ihmettelyineen, joten kaikki alkaa alusta. Koska olen kirjoittanut 27 kirjaa ja kiertänyt maailmaa niistä kaikista puhumassa, on tietysti ollut paljon sellaista mitä en ole ymmärtänyt ja siksi ihmetellyt. Niinpä tämä ammattinimike sopii itse asiassa erittäin hyvin, vaikka pilke

silmäkulmassa sen alun perin loinkin."

Lokakuussa Readme.fi julkaisee äänikirjana myös Pekka Saurin uutuuskirjan Huominen, eilisen sanelema, Heikki Kullan F1-maailmaan sijoittuvan muistelmateoksen Iceman - Kimin matkassa, Kari Kallosen tietokirjan Suomalaiset sotilaat muukalaislegioonassa, Clara Blomqvistin ja Marja Björkin Åke Blomqvist -elämäkerran, Ilkka Enkenbergin ja Markus Forsellin Isäkirjan sekä Hanna Partasen Rytmidieetti-ruokavaliokirjan.

