Rakkautta kuoleman laakson varjossa – Buto-taiteilija Ken Main uusi teos johdattaa näkymättömään todellisuuteen

Buto-taiteilija Ken Main uusi teos In the Shadow of the Valley of Death saa maailman ensi-iltansa kulttuurikeskus Caisassa 3.12. Taiteilija yhdistää butoon itsepuolustuslajien, modernin tanssin, baletin ja voimistelun estetiikkaa, laulua ja zen-filosofiaa. Syvällinen ja runollinen teos käsittelee elämää, kuolemaa, rakkautta ja universaalia tietoisuutta.

Buto-taiteilija Ken Main sooloteos In the Shadow of the Valley of Death käsittelee elämää, kuolemaa ja pyhää rakkautta ritualistisesti ja runollisesti. Kuolleista heräävän miehen ja naisen haamun välillä vallitsee pyhä, sielujen välinen rakkaus fyysisen olomuodon tuolla puolen. Rakkauden henki liittyy universaaliin tietoisuuteen.

Teoksen nimi In the Shadow of the Valley of Death (Kuoleman laakson varjossa) on lainaus rockmuusikko Marilyn Mansonin varhaiselta albumilta.

Ken Main lisäksi lavalla nähdään balettitanssija Jessi Räty. Buton ja baletin estetiikan erilaisuus lisää entisestään esityksen kauneutta, jossa aika ja tila muuttuvat ikuisuuskokemukseksi.

”Tämän teoksen ydin on ilmentää elämää, kuolemaa ja hengellisiä ilmiöitä sekä arvokasta energiaa ja tiedostamatonta tasoa, jotka ovat näkymättömässä varjossa fyysisen tason tuolla puolen. Teos viestii myös positiivisesti puhdasta rakkautta sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiä yhteiskunnassa. Kosmiseen tietoisuuteen yhdistyvä kehomme on ääretön ja mittaamaton. Haluamme uskoa kehomme yleisön huomaan tässä pyhässä ritualistisessa hetkessä”, taiteilija Ken Mai kommentoi.

Ken Mai on japanilainen kansainvälinen buto-taiteilija, koreografi ja opettaja, joka on asunut Helsingissä vuodesta 2006. Hän on esiintynyt, opettanut sekä tehnyt yhteistyötä lukuisten taiteilijoiden kanssa eri puolilla Eurooppaa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa ja Japanissa 90-luvun alusta lähtien. Ken Main taide pohjautuu butoon, johon hän yhdistää itsepuolustuslajien, modernin tanssin, baletin ja voimistelun estetiikkaa, laulua ja zen-filosofiaa. Taiteessaan hän tulkitsee syvällisesti elämää, kuolemaa, olemassaoloa, rakkautta ja pimeyttä.

Koreografia: Ken Mai

Tanssijat: Ken Mai ja Jessi Räty

Kesto: n. 45 min

Ikäsuositus: ei suositella lapsille

Kieli: ei kielisidonnainen

Liput: 10 / 7 €

Esitykset:

to 3.12. klo 19 (ensi-ilta)

pe 4.12. klo 19

Caisa, Kaikukatu 4 B, Helsinki

www.caisa.fi

Huomioimme tapahtumissa asiakasturvallisuuden huolehtimalla hygieniasta tehostetusti ja rajaamalla tapahtumien osallistujamäärää turvavälien toteuttamiseksi. Suosittelemme, että yli 15-vuotiaat käyttävät tilaisuuksissamme kasvomaskia.

-------------------------------------

Hyvä toimittaja, tervetuloa ensi-iltaan tai toiseen esitykseen! Saat pressiliput Caisasta kulttuurituottaja Johanna Rissaselta, johanna.rissanen@hel.fi