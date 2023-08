Ramboll-konsernin liiketoiminta jatkoi kasvuaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Kansainvälisen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin kasvu jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiön EBITA-marginaali parani vertailuajankohdasta. Yrityksen tilauskanta on vakaa kaikilla markkinoilla, ja konserni odottaa orgaanisen kasvun jatkuvan hyvänä ja koko vuoden voittomarginaalin olevan vähintään viime vuoden tasolla.

Ramboll-konsernin liikevaihto oli 1 129 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, kasvua 7,1 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Orgaaninen kasvu oli 9,2 prosenttia (2022: 8,3 %).

Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 58,5 miljoonaa euroa ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 5,2 prosenttia, kasvua 0,4 prosenttiyksikköä vertailukauteen verrattuna.

Tilauskanta on noin 1 141 miljoonaa euroa.



ꟷ Olen iloinen, että kasvuvauhti jatkui myönteisenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konsernin 9,2 prosentin orgaaninen kasvu ylittää odotuksemme ja voitto on suurempi kuin vertailuajankohtana viime vuonna, vaikkakin hieman odotuksiamme pienempi, konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul kertoo.

Tulos saavutettiin huolimatta maailmantalouden epävarmuustekijöistä, joihin kuuluvat korkea inflaatio sekä korkojen ja materiaalikustannusten nousu.

Rambollin liikevaihto Suomessa kasvoi noin 6 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

ꟷ Erityisesti vihreän siirtymän ja valmistavan teollisuuden investoinnit sekä raideliikenteen ja muun infran kehityshankkeet ovat tuoneet meille liiketoimintaa. Olemme esimerkiksi mukana useissa uusiutuvan energian hankkeissa. Rakennusalan vaikeudet ovat näkyneet meillä uusien hankkeiden aloitusten lykkääntymisenä, Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela sanoo.

ꟷ Vuonna 2022 lanseerattu strategiamme The Partner for Sustainable Change ohjaa meitä parantamaan kestävyysvaikutuksia hankkeissamme, Jens-Peter Saul kertoo. ꟷ Strategialla on ollut keskeinen rooli orgaanisessa kasvussamme, joka on ollut lähellä 10 prosenttia viimeisen puolentoista vuoden aikana. Olen ylpeä yli 18 000 työntekijästämme, jotka ovat sitoutuneet strategiaan. He haastavat vakiintuneita tekemisen tapoja ja omaksuvat uusia, joilla viitoittaa tietä kestävämpään tulevaisuuteen.

Vahvaa kasvua tärkeillä markkinoilla

Konsernin tulokseen vaikutti vahvasti liiketoimintayksiköiden kaksinumeroinen kasvu Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Energia-toimiala tuotti suurimman kasvun, ja myös Ympäristö ja terveys -toimialan tulos oli erityisen hyvä.

ꟷ Tanska on suoriutunut erittäin hyvin sekä kasvun että liikevoiton osalta, mikä on vaikuttanut merkittävästi puolivuotistulokseen, Jens-Peter Saul sanoo ja jatkaa:

ꟷ Energia-toimialamme on kasvanut merkittävästi. Globaali vihreä energiasiirtymä ja Ukrainan sodan vaikutukset energiantuotannon varmuuteen ovat vauhdittaneet energiamarkkinoita, erityisesti meri- ja maatuulivoimaa, Power-to-X- ja hiilidioksidin talteenotto-, hyödyntämis- ja varastointiratkaisuja sekä sähköverkkoihin liittyviä palveluja. Sähköverkot tarvitsevat huomattavia päivityksiä pysyäkseen uusiutuvan energian käytön laajenemisen tahdissa. Näiden kestävien ratkaisujen suurella kysynnällä on ollut myönteinen vaikutus liiketoimintaamme, Jens-Peter Saul toteaa.

Ramboll-konsernin tulostiedote kokonaisuudessaan on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.ramboll.fi