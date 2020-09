Rami360-konsepti tuo virtuaalisuuden työmaalle

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 9.5.2008 08:00:05 EEST | Tiedote

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 9.5.2008 klo 8.00 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 KASVU JATKUI HAASTAVAMMILLA MARKKINOILLA VUODEN 2008 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto kasvoi 18,7 % ollen 162,1 (1-3/2007: 136,6) Me - Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 12,0 % ollen 52,1 (46,5) Me - Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,5 % ollen 29,5 (29,0) Me sisältäen 1,2 Me:n myyntivoiton - Liikevoittomarginaali 18,2 % (21,3 %) - Katsauskauden tulos laski 2,9 % ollen 19,5 (20,1) Me - Osakekohtainen tulos 0,18 (0,19) e - Bruttoinvestoinnit olivat 93,0 (74,0) Me - Nettovelka 292,0 (208,0) Me ja nettovelkaantumisaste 81,3 % (73,1 %) - Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 28,6 % (28,5 %) - Ramirent arvioi vuoden 2008 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tavoite osakekohtaisen tuloksen kasvusta vähintään 15 prosentilla vuonna 2008 on haasteellinen. - Ramirentin toimitusjohtaja Kari Kallio jää eläkkeelle vuonna 2009. RA