Rankkaa menoa – Johnny Winterin villi ja vaarallinen elämä nyt saatavilla e-kirjana

Vuonna 2014 kuolleen albiinoblueskitaristin polulla Syvän etelän köyhyydestä rock-legendaksi oli monta mutkaa. Lopulta Johnny Winter voitti sekä mustien että valkoisten musiikkiyleisöjen kunnioituksen. Pitkän linjan rock-toimittajan Mary Lou Sullivanin teos on Winterin auktorisoima ja se perustuu hänen laajoihin haastatteluihinsa.

Sullivan kertoo runsain valokuvin höystettynä Winterin koko tarinan nuoruuden huumehuuruisesta riehakkuudesta aina vanhuuden raihnaisuuteen asti. Elämänmakuinen teos kertoo mitä ikä, kiertueet ja kemikaalit saivat aikaan – ja miten kitara silti lauloi loppuun asti. Teoksen on ansiokkaasti suomentanut itsekin Winterin useaan otteeseen tavannut rock-toimittaja Jussi Niemi.

Kirjasta sanottua:

"Sullivan ei herkuttele Winterin rockelämäntavalla, vaan pysyy itse asiassa. Toki esimerkiksi päihteet ovat tarinassa merkittävässä osassa, ja maksaa piiskatessa tietysti sattuu ja tapahtuu. Silti sekoiluakin rankemmalta vaikuttaa se palo, jolla kitaravirtuoosi antautui musiikilleen. Sullivanin teoksen onnistuu hyvin sen esiin kirjoittamisessa."

Turun Sanomat 28.5.2015, Tuomo Yrttiaho

"Suomen oloissa on vaikea kuvitella Winterin suomentajaksi paremmin sopivaa ammattilaista. Jussi on todella paneutunut aiheeseen, kuunnellut Winterin soittoa paljon, ja hänellä on selkeä käsitys maestron uran eri vaiheista ja tyylisuuntien vaihdoksista – ja palvotusta kitarakuninkaasta ihmisenä, ulottuen aina henkilökohtaiseen yhteydenpitoon."

blues-finland.com 4.6.2015, Antti Suvanto

SULLIVAN, MARY LOU : Rankkaa menoa – Johnny Winterin villi ja vaarallinen elämä

320 sivua

E-kirja

ISBN 9789523811324

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2022

Suomentaja: Jussi Niemi

