Ranskan asevienti Venäjälle on heikentänyt Euroopan turvallisuutta - “EU-maiden asevientiin tarvitaan johdonmukaisuutta”, vaatii MEP Alviina Alametsä

Ranskalaisen Disclose-järjestön selvityksen mukaan vuosien 2014-2020 aikana Venäjä on modernisoinut muun muassa panssarivaunujaan, helikoptereitaan sekä hävittäjiään ranskalaisilla järjestelmillä ja tarvikkeilla. Ranskan ministeriön mukaan asevientiluvat perustuivat ennen vuotta 2014 tehtyihin sopimuksiin, joita EU:n asevientikielto ei koskenut.

“Asevientikielto asetettiin, koska Venäjä oli uhka itsenäiselle eurooppalaiselle valtiolle sekä koko Euroopan turvallisuudelle. Siten on selvää, että kaikki aseviennit Venäjälle lisäisivät turvallisuusriskiä”, Alametsä sanoo.

“Valitettavasti EU:n aseviennin keskeinen ongelma on, ettei se ole läpinäkyvää, eikä rikkomuksista saa selkeitä rangaistuksia. Ranska on mahdollistanut Venäjälle tehokkaamman iskukyvyn kehittämisen, mutta asialle ei voida tehdä käytännössä mitään”, Alviina Alametsä sanoo.

Alviina Alametsä on ajanut tiukempaa, EU-tason sääntelyä asevientiin yhdessä saksalaisen europarlamentaarikko Hannah Neumannin kanssa.

“Asevienti demokraattisiin liittolaismaihin, kuten Ukrainaan, on tietysti sallittava. Sen sijaan vaikkapa Venäjälle tai Lähi-idän diktaattoreille ei pitäisi missään nimessä päätyä EU:ssa valmistettua sotilasmateriaalia”, Alametsä sanoo.

“Euroopan komission ja neuvoston tulisi viipymättä selvittää mitä sotilastarvikkeita jäsenmaista on Venäjälle viety. Samalla pitäisi aloittaa asevientisääntelyn uudistus, jotta vastaavaa ei pääse enää jatkossa tapahtumaan. Yksittäisten valtioiden asevienti Venäjän kaltaisiin maihin heikentää koko EU:n yhteistä asevientipolitiikkaa, turvallisuutta ja uskottavuutta. Tälle on tultava yksiselitteisesti loppu”, Alametsä vaatii.

”EU:n on toimittava voimakkaasti Ukrainan puolesta nyt. Meidän on myös heikennettävä Venäjän sotakonetta. Taloudellisten sanktioiden ohella on selvää, että emme voi tukea Putinin sotia viemällä aseita tai sotilastarvikkeita. Niillä mahdollistetaan nytkin hyökkäystä Ukrainaan”, Alametsä toteaa.