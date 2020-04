Ranskan maaseudulle sijoittuva tunteikas uutuusromaani tarjoaa täydellistä lääkettä eskapismin tarpeeseen

Jaa

Brittikirjailija Catherine Isaacin Sinusta, minusta, kaikesta on paitsi nokkela rakkausromaani myös koskettava kertomus perheestä ja rohkeasta naisesta, joka oivaltaa, että elämän hauraus ei vähennä sen kauneutta. Romaani on ensimmäinen suomennettu teos kirjailijalta, joka on julkaissut bestsellereitä myös nimellä Jane Costello.

Painokelpoinen kansikuva (kansi: Satu Kontinen)

Kymmenvuotias William on kaikki kaikessa Jessicalle. Hänen vuokseen Jessica on valmis tekemään mitä tahansa, jopa matkustamaan kesäksi Ranskaan, jotta poika saisi tutustua isäänsä Adamiin. Olipa Jess itse Adamista mitä mieltä tahansa. Viehättävä Dorgognen maaseutu ja aurinko valavat lämpöä jäseniin, mutta Jessin on pidettävä pää kylmänä, sillä Adam ei näytä muuttuneen. Omistamansa hotellin lisäksi miehen huomion vie nuori ja käsittämättömän kaunis tyttöystävä, eikä Williamille tunnu olevan tilaa. Omista tunteistaan huolimatta Jessin on keksittävä keino vahvistaa isän ja pojan suhdetta. Catherine Isaac (s. 1974) on pesunkestävä liverpoolilainen perheenäiti, joka on tehnyt työuraansa journalistina. Häneltä on julkaistu aiemmin kirjailijanimellä Jane Costello yhdeksän bestselleriä. Isaac valittiin viime vuonna RNA:n Popular Romantic Fiction -palkinnon saajaksi. Lionsgate ja Temple Hill -tuotantoyhtiöt ovat yhdessä ostaneet Sinusta, minusta, kaikesta -romaanin elokuvaoikeudet.

Catherine Isaac: Sinusta, minusta, kaikesta

Alkuteos You Me Everything | Suomentanut Pirjo Ruti

400 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana

Yhteyshenkilöt

Kuvat Painokelpoinen kansikuva (kansi: Satu Kontinen) Lataa Catherine Isaac (kuva: Stephen Wolstenholme) Lataa