Rantala Työeläke-lehdessä: Tutkittu tieto yhä tärkeämpää

Toukokuun lopussa eläkkeelle siirtyvä Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala paljastaa Työeläke-lehden haastattelussa kiinnostavia sattumuksia 40-vuotiselta uraltaan.

Läksiäishaastattelussaan Rantala nostaa keskusteluun tutkitun tiedon merkityksen eläkepolitiikassa ja yleensä päätöksenteossa.

– Useimmiten päätöksenteossa toimii periaate, että paras argumentti voittakoon, Rantala sanoo huhtikuun Työeläke-lehdessä.

Isoista asioista työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yleensä pystyneet sopimaan, kun Rantala on luottomiehenä vienyt lävitse eläkeuudistuksia. Se on vienyt aikaa, mutta tulosta on syntynyt.

Uuden elämänvaiheen kynnyksellä kuin testamentiksi Rantala kehottaa katsomaan historiaan. Hän painottaa, että tätä päivää ja eläketurvan sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta tulisi tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta.

Alhainen syntyvyys synkistää tulevaisuuden

Historiallisen heikot syntyvyysnäkymät luovat painetta eläketurvan rahoitukselle tulevaisuudessa. Alhainen syntyvyys ulottaa kyntensä eläketurvan pitkän aikavälin trendilaskelmiin.

Suomi on siirtynyt nopeasti eturintamaan väestön ikääntymisessä ja alhaisessa syntyvyydessä. Tilanne on merkittävästi huolestuttavampi kuin 2016, jolloin edelliset laskelmat julkaistiin

– Meillä on kauhisteltu pitkään Japanin väestökehitystä. Nyt olemme itse samassa tilanteessa, Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch sanoo Työeläke-lehdessä.

