Rantasalmen Putkilahti – Ruskeaperälle alkaa hoitosuunnitelman laatiminen

Jaa

Etelä-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Rantasalmen Putkilahti – Ruskeaperän hoitosuunnitelman laatimisen. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lisäksi Putkilahti – Ruskeaperällä on laajoja soidensuojeluohjelman alueita. Kaikkiaan Natura-alueella on pinta-alaa lähes 700 hehtaaria. Hoitosuunnitelman laatii Latvasilmu osk.

Putkilahti – Ruskeaperä on yksi Etelä-Savon parhaimmista lintuvesikohteista. Alueella pesii runsas ja monipuolinen linnusto, ja lisäksi järvi ympäröivine suoalueineen toimii merkittävänä muutonaikaisena levähdysalueena.

Hyvät lintujärvet ovat tyypillisesti matalia, ja niitä uhkaa umpeenkasvu ja rehevöityminen. Useat rehevien vesien lintulajit ovat viime vuosina taantuneet mm. elinympäristöjen heikkenemisen seurauksena. Myös Putkilahti – Ruskeaperällä on tapahtunut merkittävää umpeenkasvua viimeisten vuosikymmenten aikana, mistä syystä alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi on tarpeen laatia uusi hoitosuunnitelma. Putkilahden aiempi hoitosuunnitelma on laadittu 2000-luvun alkupuolella. Puikonkosken pohjapato valmistui vuonna 2009, mutta suunnitellut ruovikon niitot jäivät suurelta osin toteutumatta alhaisen vedenkorkeuden takia.

Hoitosuunnitelman laatimiseen sisältyy monenlaisia luontoselvityksiä, joista ensimmäisenä jäiden lähdön jälkeen alkavat linnustoselvitykset. Uusi suunnitelma valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Syksyllä ELY-keskuksen on tarkoitus järjestää Rantasalmella yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnittelun tuloksia ja kunnostusvaihtoehtoja.

Lintuvesikunnostukset ovat monesti useita vuosia kestäviä hankkeita, ja mittavimmat toimenpiteet kuten ruoppaukset vaativat aluehallintoviraston vesitalousluvan. Lisäksi mahdollisia vesikasvillisuuden niittoja tai hoitokalastusta on jatkettava useiden vuosien ajan. Lintuvesien tilaa on mahdollista parantaa myös pienimuotoisilla toimilla: esim. Putkilahdella on pohdittu lokkien ja harvinaisten vesilintujen pesimäolosuhteiden parantamista raivaamalla puusto ja pensaikko pieniltä luodoilta.

Hoitokalastuksella voidaan parantaa lintuvesien tilaa

Rehevöityneillä järvillä särkikalat monesti runsastuvat muiden kalalajien kustannuksella. Tutkimuksissa on todettu, että runsas särkikalojen määrä heikentää vesilintujen elinolosuhteita. Särkikalat mm. kilpailevat samasta ravinnosta vesilintujen kanssa, ja pohjalta ruokaa etsivät kalat samentavat vettä vaikeuttaen samalla sukeltavien lintujen ravinnonhankintaa.

Putkilahdella tehtiin koekalastus kesällä 2020. Tulosten perusteella särkikalojen osuus kalastosta on kaksi kolmasosaa. Varsinkin lahnaa ja särkeä esiintyy runsaasti ja kalojen keskikoko on pieni. Koekalastuksen perusteella Putkilahdella olisi tarpeellista toteuttaa särkikalojen tehopyynti. Putkilahdella hoitokalastus päästään aloittamaan aikaisintaan keväällä 2022. Hoitokalastusta on valmistellut Keski-Suomen ELY-keskuksen lintuvesikoordinaattori osana laajempaa kilpailutusta.

Lintuvesien hoito on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta kunnostamalla ja ennallistamalla heikentyneitä elinympäristöjä. Helmi-ohjelman on tarkoitus jatkua vuoteen 2030 saakka. Valtioneuvoston periaatepäätös Helmi-ohjelmasta on tavoitteena antaa toukokuussa 2021.