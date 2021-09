Rantatunneliin vuosihuolto ja pesu, liikenteelle öinen kiertotiereitti

Sinilevähavainnoissa oli nyt ennätys Pirkanmaalla – syksylläkin levät voivat lisääntyä 2.9.2021 12:10:41 EEST | Tiedote

Pirkanmaalla on tehty tämän kesän ennätys sinilevähavainnoissa. Sinilevää on havaittu 17 valtakunnallisella levähavaintopaikalla, ja yleisöhavaintoja sinilevistä on usealta järveltä.