Rantatunnelin uloimmat ajokaistat päällystetään kuun vaihteessa

Tampereen Rantatunnelin uloimmat ajokaistat päällystetään yötyönä yhden viikon aikana heinä-elokuun taitteessa kello 21–06 välillä. Kaistat päällystetään neljässä yössä viikon aikana, suuntaansa kaksi yötä kerrallaan. Tunneli on tuolloin suljettu liikenteeltä maanantaista perjantaihin työnalla olevan suuntansa osalta, ja yleinen liikenne on yön ajaksi siirretty kiertotielle. Päiväsaikaan, päällystystyön toteutuksen ulkopuolella, tunneli on normaalisti ajoneuvoliikenteen käytössä.

Itään johtava A-tunneli päällystetään maanantain 31.7. ja keskiviikon 2.8. välisinä öinä klo 21:00–06:00. Länteen johtava B-tunneli päällystetään vastaavasti yötyönä keskiviikon 2.8. ja perjantain 4.8. välillä klo 21:00–06:00. Rantatunnelin päällystää Asfalttikallio Oy.

Suuret liikennemäärät urauttaneet tunnelin pääkaistat

Ajokaistat jyrsitään ja päällystetään sen jälkeen uudesta massasta tehtävällä päällystelaatalla. Uusiopäällystemenetelmää ei voi tunnelissa käyttää. Tienkäyttäjille aiheutuvan haitan minimoimiseksi ja työn laadun takaamiseksi päällystystyö toteutetaan kokonaisuudessaan yötyönä.

– Suurten liikennemäärien vuoksi tunnelin päällyste urautuu yli kolme millimetriä vuodessa. Edelliskevään mittauksissa tunnelin pääkaistojen urat olivat paikoin jo 21 millimetriä syvät. Liikenteelliseltä merkitykseltään tärkeä Rantatunneli päätettiin juuri sen vuoksi nostaa yhdeksi tämän vuoden päällystyskohteeksi ennen vakavan vaurioitumisen alkamista, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitovastaava Tomi Keisala.

Rantatunnelin ylin päällystekerros on noin 40 millimetriä paksu, ja käytetty kiviaines 16 millimetrin maksimiraekokoa. Kun päällystekerros on kulunut uran pohjalta yhden kiven paksuiseksi, se alkaa viimeistään silloin purkautua. Tämä riski haluttiin tunneliolosuhteissa välttää, koska tunnelissa vähäistenkin onnettomuuksien seuraukset saattavat olla normioloja vakavammat.

Tunnelin liikenteenohjausjärjestelyt ja Rantatunnelin sisällä vallitsevat olosuhteet mahdollistavat päällysteen lopputuloksesta hyvätasoisemman kuin mikä avotaivaan alla tehtävästä päällysteestä monasti syntyy.

– Uuden päällysteen jäähtyminen saattaa kesällä olla haaste auringonpaisteen ja kuumuuden vuoksi. Liian aikaisin kuumalle päällysteelle päästetty liikenne voi pahimmillaan aiheuttaa jopa vuoden urautumista vastaavan alku-uran. Tunnelissa nämä seikat ovat paremmin hallinnassa, Keisala jatkaa.

Tunnelin avautumisesta vajaa seitsemän vuotta

Kuun vaihteessa tehtävä päällystystyö on ELY-keskuksen tämän kesän haastavimpia kohteita Rantatunnelin liikenteellisen merkityksen, tunneliolosuhteiden ja tunnelin ympärillä meneillään olevien Raitiotieallianssin rakennustöiden vuoksi.

Tampereen Rantatunneli valmistui vuonna 2016. Tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016, jolloin sen hallinnointi, hoito ja ylläpito siirtyivät Pirkanmaan ELY-keskukselle.