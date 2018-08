Rantojen uimavesi viilentynyt ja sinilevätilanne rauhoittumaan päin

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla joen rannoilta (Pakila, Pikkukoski, Tapaninvainio), Veijarivuoren rannalta sekä saarten (Pihlajasaari, Mustasaari, Suomenlinna, Uunisaari) uimarannoilta. Veijarivuoren ja Tapaninvainion näytteiden hygieeninen laatu oli heikentynyt vedessä havaittujen bakteerien vuoksi, muiden rantojen tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Veijarivuoren ja Tapaninvainion rannoilta otettiin myös uusintanäytteet. Veijarivuoren rannan uusintanäyte oli hygieeniseltä laadultaan hyvä. Tapaninvainion rannan tulokset valmistuvat ensi viikon alussa.

Uimaveden lämpötila on viilentynyt viime viikosta ja mitatut lämpötilat vaihtelivat tällä viikolla välillä 16 - 21 astetta. Veden viiletessä myös uimarantojen sinilevätilanne on rauhoittumaan päin. Näytteenoton yhteydessä tutkituilta uimarannoilta havaittiin lähinnä pieniä määriä sinilevää saarten rannoilla. Muilla tutkituilla rannoilla sinilevää ei havaittu.

Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi vaihdella nopeasti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, käyttää talous-, kastelu- eikä löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Meren sinilevätilanne ennallaan, vesi viilentynyt

Merivesinäytteet haettiin tällä viikolla Vartiokylänlahdelta, Laajalahdelta, Seurasaarenselältä, Katajaluodolta sekä Länsi-Tontun edustalta.

Saarten edustalla esiintyy yhä jonkin verran sinilevää, paikoin esiintymät voivat olla runsaitakin. Avomerellä sinilevää on hieman vähemmän, mutta tyynellä säällä myös siellä voi esiintyä pintakukintoja.

Merivesi on myös viilennyt etenkin avomerellä, jossa pintalämpötila on nyt noin 16 astetta. Lähempänä rannikkoa vesi on muutaman asteen lämpimämpää.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

