Rapala VMC Oyj suunnittelee Vääksyssä jäljellä olevan tuotannon siirtämistä Pärnuun

”Tuotannon keskittäminen Pärnuun Viroon tehostaisi tuotantoprosessia ja sillä olisi mahdollista saada aikaan synergiaetuja. Konserni on myös ajamassa alas tuotantoaan Sortavalassa Venäjällä. Lisäksi makrotalouden kehitys päämarkkina-alueillamme on heikentynyt ja tuotteidemme kulutuskysyntä on hidastunut samalla, kun energian hinta nousee jyrkästi ja inflaatio on korkea”, kertoo Suomen tuotantotoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Akkanen.

Jo tällä hetkellä Rapala-uistimet valmistetaan pääosin Pärnussa, jossa tuotantokapasiteettia voidaan nykyisissä tiloissa lisätä ottamaan vastaan Vääksyn ja Sortavalan tehtaiden tuotantovaiheet.

Tuotannon aiottu siirto kytkeytyy Rapala VMC:n strategiaan, jossa valmistusta ja logistiikkaa keskittämällä lyhennetään tuotteiden valmistusaikaa sekä alennetaan tuotanto- ja jakelukustannuksia. Jatkossa eri työvaiheet olisi mahdollista tehdä keskitetysti yhdessä paikassa.

”Uutinen on Vääksyn osaavan henkilöstön kannalta erittäin valitettava. Meidän on kuitenkin huolehdittava kilpailukyvystämme kaikissa olosuhteissa.”, sanoo Akkanen.

Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä neuvottelujen kohteena on tehtävien uudelleenjärjestely. Tuotannon suunniteltu siirto ei koske Rapala-konserniin kuuluvaa Peltosen suksitehdasta Heinolassa eikä muoviosien ja kairojen valmistukseen keskittyvää KL-Tehoa Korpilahdella.

Toteutuessaan tuotannon siirto tapahtuisi hallitusti vaiheittain, ja se on määrä saada päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään muutosneuvottelujen päätyttyä.

Helsingissä, 4.10.2022

RAPALA VMC OYJ

Tuomas Akkanen

Suomen tuotantotoiminnoista vastaava johtaja