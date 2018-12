Rapido tarjoilee raikasta ruokaa pitkin päivää

All day deli avautuu Turkuun Wiklundille 5.12.2018.

Wiklundin yhteyteen avataan uusi Rapido-ravintola joulukuussa. Rapidot ovat helposti lähestyttäviä ravintoloita, jonne on helppo tulla nauttimaan tuoretta syötävää ja erilaisia juomia päivän eri kellonaikoina. Rapidon tarjoilun ytimessä ovat raikkaan runsas salaattipöytä ja maukkaat burgerit. Wiklundin Rapido on ketjun toinen tulokas.

”Tarjoamme Wiklund-keskuksen sykkeessä kulkeville leppoisan taukopaikan, jossa heidän on mukava levähtää ja virkistyä. Rapidossa voi aloittaa tai päättää ostospäivän ruokaillen, tulla oluelle työpäivän jälkeen tai poimia täyteläisen kahvin mukaansa”, kertoo Rapidon kehityspäällikkö Sampo Laukkanen. “Ripeys on Rapidon juttu. Ruoka valmistetaan viipymättä, jotta asiakas ehtii nauttia sen kaikessa rauhassa”, Laukkanen sanoo.

Rapidon ruoka tehdään laadukkaista ja tuoreista raaka-aineista. ”Valikoimamme keskiössä ovat rustiikkisen mehevät burgerit sekä runsas, tuoreista raaka-aineista koostuva salaattipöytä. Burgerivaihtoehtoja on useita, vegaaneille luonnollisesti omansa”, Laukkanen kertoo. “Burgerpihvin kotimainen liha jauhetaan Rapidolle mittatilaustyönä Turussa.”

All day deli

Delityyppisen ravintolan tarjoilut vaihtuvat kellonaikojen mukaan, lounaasta iltaruokaan. Itsepalvelutiskille rakentuu joka päivä makujen keidas, josta asiakkaan on helppo valita haluamansa syötävä ja juotava. Lounaalla esiin nostetaan salaattipöytä. Iltapäivän kahvihetki tarkoittaa suolaisia ja makeita herkkuja, smoothieita ja tuorepuristettuja mehuja. Iltaa kohden korostetaan pienpanimo-oluita, viinejä ja juomasekoituksia. Monipuolinen burgervalikoima on Rapidossa tarjolla koko päivän.

Turussa iltapäivän kahvihetkenä tarjoillaan ravintolan oma signature-leipä, Fölis. ”Fölis-leivän nimessä halusimme korostaa paikallista murretta. Leipä valmistetaan tuoreista raaka-aineista ravintolassamme. Sen voi nauttia joko heti tai ottaa helposti mukaan eli föliin. Meille on tulossa myös vaihtuva valikoima lähialueen pienpanimo-oluita, jotka sopivat täydellisesti Fölis-leivän ja burgerin kylkeen tai ihan vain sellaisenaan nautittavaksi”, Rapido Wiklundin ravintolapäällikkö Tiina Linnamäki sanoo.

Wiklund uudistuu ja voimistuu

Wiklund Turun kauppatorin vierellä uudistuu ja kasvaa. Taloon tulee Rapidon lisäksi useita uusia ravintoloita, muun muassa kattoravintola ja italialainen Trattoria. Jatkossa olennainen osa Wiklundin monipuolista viihtymisen, syömisen ja ostosten kokonaisuutta on myös keväällä 2019 aukeava 112 huoneen Original Sokos Hotel Wiklund.

Rapido Wiklund, Eerikinkatu 11, Turku. Avoinna ma-pe klo 10–21, la klo 10-20, su klo 11-18.

Lisätietoja:

Sampo Laukkanen, kehityspäällikkö, Rapido / SOK matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus, puh. 050 465 0277, sampo.laukkanen@sok.fi

Tiina Linnamäki, ravintolapäällikkö, Rapido Wiklund, Turun Osuuskauppa,puh. 010 764 5437, tiina.linnamäki@sok.fi

Rapido

Rapido on rouhea ja runsas hyvän fiiliksen All Day Deli, jossa ruoka valmistetaan niin nopeasti, että asiakas ehtii nauttia sen hitaasti. Ostospaikkojen yhteydessä sijaitseva Rapido on avoinna aamusta iltaan.

Rapido Mylly, Raisio

Rapido Wiklund, Turku

www.raflaamo.fi/fi/rapido