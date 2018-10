Raportin julkistus: Punainen lanka hukassa kuntien lapsiperhetyössä?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on unohtunut kuntien lapsiperhestrategiatyöstä ja valtion toiminta viimeisen neljän vuosikymmenen aikana on lähinnä keskeyttänyt ja hämmentänyt kunnissa kulloinkin käynnissä ollutta, lasten ja nuorten parhaaksi tehtyä strategiatyötä. Näin väittää THL:n entinen tutkimusprofessori, dosentti Matti Rimpelä, joka on kirjoittanut yhdessä Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelän ja strategiapäällikkö Juuso Heinisuon kanssa tuoreen raportin "Onko strategioista tullut tragedioita? Lapsiperheet ja lapset kuntien strategiatyössä" (Kalevi Sorsa -säätiö).

Tervetuloa raportin julkaisutilaisuuteen Kuntatalon Graniitti-tilaan (Toinen Linja 14, Helsinki) torstaina 1.11. klo 12.30–14.45. Tilaisuuden avaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Raporttia kommentoivat Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen. Osallistujille tarjotaan voileipälounas ennen tilaisuuden alkua kello 12.00. Indikaattorit lasten voinnista osoittavat huolestuttavaan suuntaan: lasten kiireellisten sijoitusten määrä on nelinkertaistunut 1990-luvulta. Lasten ja lapsiperheiden sosiaaliturvamenot ovat 2000-luvulla kasvaneet yli miljardilla eurolla. Raportin kirjoittajien keräämä laaja kansallinen ja kuntakohtainen aineisto osoittaa, että strategiatyö on kunnissa ollut epäjohdonmukaista eikä tavoitteiden toteutumista ole juurikaan seurattu. Raportissa kehotetaan kysymään ja selvittämään avoimesti, ovatko kuntiin kehittyneet lapsiperhestrategiatyön käytännöt tuottaneet lapsiperheiden ja lasten hyvinvoinnille mitattavissa olevaa lisäarvoa. – Erityislakeihin perustuvat strategisen suunnittelun velvoitteet pitäisi purkaa ja luottaa kuntien itsehallintoon nykyistä enemmän. Kuntia ei kuitenkaan saa jättää yksin vaan valtion pitää tukea niitä vahvalla tutkimuksella, koulutuksella ja kokeiluilla, Markku Rimpelä sanoo. Valtion tuki kunnille on erityisen tärkeää, kun sote-uudistuksen myötä suuri osa kuntien ammattihenkilöstöstä siirtyy maakuntien palvelukseen. Kunnille jää kuitenkin ensisijainen vastuu asukkaiden ja siten myös lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisestä. Kirjoittajista: Matti Rimpelä toimi THL:n tutkimusprofessorina 1995–2009. Hän on kirjoittanut luvun kansallisesta lapsipolitiikasta lapsiasiavaltuutetun kertomukseen eduskunnalle (2018). Markku Rimpelä toimi Hämeenlinnan lasten ja nuorten palvelujen tilaajajohtajana 2009–2017 ja strategiajohtajana 2017 alkaen. Hän on kansallisen lapsistrategiatyön ohjausryhmässä. Juuso Heinisuo työskentelee strategiapäällikkönä Hämeenlinnan kaupungilla.

