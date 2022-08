RAPORTTI: Joka kymmenes Cannes Lionsin voittaja hyödynsi metaverseä

”Metaverse tuli ryminällä maailmanluokan markkinointiin. Yksi kymmenestä voittajasta on yllättävän paljon, ottaen huomioon kuinka harva oli edes kuullut siitä vuosi takaperin”, toteaa Kurion luova johtaja ja tutkimuksesta vastannut Jari Lähdevuori. ”Lukuun vaikuttaa luonnollisesti se, että osa metaversen ilmenemismuodoista on meille jo tuttuja vuosien takaa.”

Metaverse nousi laajasti keskusteluihin Facebookin vaihdettua nimensä Metaan lokakuussa 2021. Sanan määritelmä ei ole vielä vakiintunut. Tutkimustamme varten määrittelimme sen keskusteluissa eniten näkyvien konkreettisten ilmenemismuotojen kautta. Metaverse-kampanjoihin luettiin kaikki työt, joissa oli hyödynnetty jotain seuraavista: videopelaaminen, AR (augmented reality), VR (virtual reality), MR (mixed reality), NFT (non-fungible token), lohkoketju (blockchain), kryptovaluutat, avatarit, digitaaliset kaksoset (digital twins), ja metaverse itsessään.

Videopelaaminen on laajimmin käytetty metaversen ilmenemismuoto Cannes Lionsin voittajatöissä. 48 % kaikista metaverse-kampanjoista liittyi pelaamiseen. Seuraavina tulivat AR (24 %), VR (17 %), NFT (11 %) ja avatarit (11 %).

”Löydösten valossa metaverseen kannattaa sukeltaa tuttujen asioiden kautta. Somekanavien AR-filtterit ovat hyvä esimerkki. Suurin osa AR-teknologiaa hyödyntäneistä voittajista olikin tehty Instagramissa, jossa kynnys kokeilulle on ymmärrettävästi matala”, kommentoi Lähdevuori.

Sosiaalinen media ja metaverse tukivat toisiaan Cannes Lions 2022 -voittajissa. Social & Influencer Lions -kategoriassa oli tuplasti metaverse-kampanjoita kaikkien kategorioiden voittajiin verrattuna. Kategoriassa oli myös selvästi enemmän töitä, joissa metaverse oli idean ytimessä, eikä ainoastaan osana kokonaisuutta.

”Lainatakseni tuoreimman Social Media Marketing Trends -raporttimme asiantuntijahaastatteluja, some tulee olemaan sisäänheittäjä metaverseen”, summaa Lähdevuori.

Cannes Lions on merkittävin markkinointialan kilpailu ja maailman johtavia luovuuteen keskittyviä festivaaleja. Järjestyksessään 70. Cannes Lions järjestettiin 20.–24.6.2022. World-Class Lessons On Metaverse in Marketing-tutkimus julkaistiin ensimmäistä kertaa. Se on osa Kurion ja Cannesin tutkimushanketta, jossa on tarkasteltu vuodesta 2012 lähtien voittajatöitä uusien trendien valossa.