Raportti: Suomalainen Kurio viestintäkentän kolmanneksi luovin koko maailmassa

Global Creative Index -tutkimuksen mukaan Kurio on kokoonsa suhteutettuna EMEA-alueen luovin ja maailman kolmanneksi luovin viestintätoimisto.

Kurio on listattu maailman kolmanneksi luovimmaksi toimistoksi viestintäalalla. Holmes Reportin juuri julkaisema vuosittainen Global Creative Index -tutkimus järjestää toimistot suhteuttaen kisamenestyksen toimiston kokoon. EMEA-alueella Kurio on listan ykkönen. Lisäksi Kurion Nesteelle suunnittelema Finlandia by Forest Machines on samaisessa tutkimuksessa nostettu maailman seitsemänneksi menestyksekkäimmäksi kampanjaksi vuonna 2019.

Sijoitus Toimisto Maa Painotetut pisteet 1 Alexander PR Uusi-Seelanti 1000 2 Sherlock Communications Brasilia 766 3 Kurio Suomi 733 3 AW Olsen & Partners Latvia 733 4 Orange 360 Peru 690

Taulukko 1. Global Creative Index: Top 5 viestintätoimistot maailmassa kokoonsa suhteutettuna

Sijoitus Toimisto Pääkonttori Painotetut pisteet 1 Kurio Helsinki 733 2 AW Olsen & Partners Riika 733 3 Atmosphere Communications Kapkaupunki 680 3 Newslab Amsterdam 530 4 Rogalski Damaschin PR Bukarest 480

Taulukko 2. Global Creative Index: Top 5 viestintätoimistot EMEA-alueella kokoonsa suhteutettuna

”Upea tunnustus kertoo strategian onnistumisesta”, kommentoi Kurio luova johtaja Jari Lähdevuori. ”2016 olimme pisteessä, jossa olimme saavuttaneet paljon ajatusjohtajuuden, strategian ja tutkimustekemisen saralla. Minä ja strategiajohtajamme Elli vedimme molemmat sata puheenvuoroa vuoteen. Silloin päätimme, että on aika kääriä hihat ja ruveta toteuttamaan sitä mitä opetamme. Walk the walk.”

“Olemme rakentaneet uuden ajan toimistoa ja tämän luokan tunnustus kertoo, että olemme oikealla uralla”, toteaa Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas. “Perinteestä poikkeava lähestymisemme näkyy paitsi toteutuksissamme myös siinä miten olemme oman koneistomme rakentaneet. Suunta on selvä: haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään luovaa, mitattavaa ja tuloksellista markkinointia ja viestintää sosiaalista mediaa ja digitaalisia kanavia hyödyntäen.”

Kahdeksatta kertaa julkaistu Global Creative Index analysoi kilpailuihin osallistuneita töitä yli 25 kisasta, jotka keskittyvät viestintään, digitaalisuuteen ja markkinointiin. Otos koostuu kisoista ympäri maailman, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Laskentakaava tulkitsee viestintää laajasti yli erilaisten kategorioitten, myös mainontaan keskittyvissä kisoissa kuten Cannes Lionsissa. Arvioissa painotetaan toimistoja, jotka ovat vastanneet kampanjan ideasta.

Liitteet:

[KUVA] Global Creative Index top 16 weighted ranking 2019: https://www.dropbox.com/s/xu26ub598dgu2l1/Global%20Creative%20Index%20%20-%202019-top-11-campaigns.jpg?dl=0

[KUVA] Global Creative Index weighted ranking EMEA 2019: https://www.dropbox.com/s/8bpkw0bb5wnszkx/Global%20Creative%20Index%20-%202019_weighted_emea.jpg?dl=0

[KUVA] Global Creative Index top 11 campaigns 2019: https://www.dropbox.com/s/kb0f8otwoq4ezrg/Global%20Creative%20Index%20%20-%202019-top-16-weighted.jpg?dl=0

Global Creative Index:

https://www.holmesreport.com/ranking-and-data/global-creative-index