Rasismi on valkoinen ongelma – Odotettu puheenaihekirja Miksi en enää puhu valkoisille rasismista on ilmestynyt suomeksi

Black Lives Matter -liikkeen myötä entisestään ajankohtaisemmaksi noussut Miksi en enää puhu valkoisille rasismista (Gummerus) on palkitun brittitoimittajan Reni Eddo-Lodgen pysäyttävä tietokirja rakenteellisesta rasismista. Suomennoksen esipuheessa toimittaja Maryan Abdulkarim tuo kirjan osaksi Suomen rasismikeskustelua kirjoittamalla romanien ja saamelaisten syrjinnästä. Äänikirjan lukee rap-artisti Yeboahina tunnettu Rebekka Kuukka.

”Avoimen rasistinen käytös on vain rasismijäävuoren huippu, ja koko piiloon jäävä möhkäle pitäisi saada näkyviin. ”

Näin kirjoittaa Reni Eddo-Lodge kirjassaan ja huomauttaa, että rasismi ei ole pahojen ihmisten harjoittamaa vihapuhetta vaan valkoisuuden tuottama järjestelmä. Siksi rasismi on valkoinen ongelma, jonka ratkaisemisen pitäisi olla valkoisten vastuulla.

Kirja selvittää ja perustelee

Mitä on rakenteellinen rasismi?

Miten valkoihoinen voi ymmärtää paremmin rasismia, tiedostaa etuoikeutetun asemansa, puhua aiheesta ja toimia antirasistisesti?

Miksi värisokeus on vahingollista?

Miksi työpaikoilla tarvitaan monimuotoisuutta turvaavia kiintiöitä?

Eddo-Lodge kritisoi kirjassaan muun muassa valkoista feminismiä. Valkoisilla feministeillä tarkoitetaan Eddo-Lodgen mukaan naisia, jotka kannattavat feminismiä mutta ovat sisäistäneet valkoisuuden rajaaman maailmankuvan, joka on ulossulkeva, syrjivä ja rakenteellisesti rasistinen.

Kirjan tavoitteena on kannustaa lukijoitaan toimintaan.

”Raskas syyllisyyden taakka ei ole koskaan ennenkään auttanut muutosta tapahtumaan. Sen sijaan kannattaisi suuttua. Viha on hyödyllinen tunne. Käytä sitä hyviin tarkoituksiin. Auta niitä, jotka taistelevat muutoksen edestä, äläkä jää vellomaan itsesääliin”, Eddo-Lodge kirjoittaa. "Sillä ei ole väliä, mitä tekee, kunhan tekee jotain.”

Esipuhe huomauttaa romanien ja saamelaisten syrjinnästä Suomessa

Teos sai alkunsa, kun Eddo-Lodge julkaisi vuonna 2014 blogitekstin otsikolla Miksi en enää puhu valkoisille rasismista. Kun samanniminen kirja julkaistiin pari vuotta myöhemmin, se käynnisti uudenlaisen keskustelun rasismista Britanniassa. Kirjaa on päivitetty Black Lives Matter -liikehdinnän myötä. Jälkisanoissa Eddo-Lodge analysoi Euroopan 2010-luvun poliittista ilmapiiriä ja sivuaa myös perussuomalaisten nousua Suomessa.

Kirjan suomennokseen on kirjoittanut esipuheen toimittaja Maryan Abdulkarim. Hän tuo teoksen suomalaiseen keskusteluun kirjoittamalla saamelaisten ja romanien syrjinnästä.

"On tärkeää jatkaa keskustelua täällä, ymmärtää miten täkäläiset rakenteet mahdollistavat rasismia ja mikä on suomalaisen kolonialismin todellisuus Saamenmaalla. Keskustelusta tulee vaikea ja monelle meistä se tuottaa epämukavia tunteita, mutta muutosta on vaikea saattaa aikaan pysymällä paikallaan. Epämukava olo uuden tiedon äärellä on usein merkki siitä, että opimme jotain uutta", Abdulkarim kirjoittaa.

Reni Eddo-Lodge on Lontoossa asuva palkittu toimittaja, joka on kirjoittanut mm. New York Timesiin ja Guardianiin. Hänen esikoisteoksensa Miksi en enää puhu valkoisille rasismista on tehnyt historiaa: se on ensimmäinen mustan naisen kirjoittama tietokirja, joka nousi Britanniassa myyntilistojen kärkeen.

Reni Eddo-Lodge: Miksi en enää puhu valkoisille rasismista

Alkuteos Why I´m No Longer Talking to White People About Race

Suomentanut Saana Rusi

224 sivua

Äänikirja ilmestyy 15.2., lukijana Rebekka Kuukka