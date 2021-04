Raskaan liikenteen katvealueonnettomuuksiin on ratkaisu - älykamera varoittaa kuljettajaa äänimerkillä

Kuorma-autojen pimeistä kulmista johtuvat katvealueonnettomuudet voidaan estää Suomalaisyrityksen älykkäällä kamerateknologialla, jossa kamera myös hälyttää kuljettajaa äänimerkillä katvealueelle tulevasta jalankulkijasta tai pyöräilijästä. Ratkaisu on nopea ja helppo asentaa sekä käytettyyn, että uuteen ja kuorma-autoon ja soveltuu kaikkiin kuorma-autoihin vuosimallista ja merkistä riippumatta.

Raskaiden ajoneuvojen katvealueonnettomuudet ovat nousseet toistuvasti otsikoihin viimepäivinä ikävien kuolemantapauksiin johtaneiden onnettomuuksien myötä.

Median viimepäivien uutisoinnin perusteella syntyy helposti kuva, että ongelmaan ei ole saatavilla nopeaa ratkaisua. Mediassa on kirjoitettu, että suunnitteilla ja kehitteillä on järjestelmiä, jotka varoittavat jalankulkijoista ja pyöräilijöistä ja jotka perustuvat kameroihin, anturoihin ja sensoreihin, mutta nopeaa ratkaisua ongelman poistamiseen ei ole.

Kuljettajaa avustava järjestelmä kuorma-autoon, joka varoittaa pyöräilijästä kääntymistilanteessa on saatavilla jo nyt. Suomalaisen Katveturva Oy:n tekoälyllä varustettu katvekamera tunnistaa oikealle käännyttäessä katvealueelle jäävän jalankulkijan ja pyöräilijän ja varoittaa niistä myös äänimerkillä kuljettajaa. Äänivaroitus varoittaa kuljettajaa myös niissä tilanteissa, kun kuljettajan huomio on jostain syystä keskittynyt johonkin muuhun kääntymistilanteessa.

Järjestelmä on yhteensopiva kaikkien paketti- ja kuorma-autojen kanssa ja se voidaan asentaa helposti ja nopeasti kaikenlaisiin ajoneuvoihin merkistä ja mallista riippumatta. Teknologia on helppo ottaa käyttöön sekä uuteen, että jo liikenteessä olevaan kalustoon ilman alkuinvestointia kuukausihinnalla. Esimerkiksi kaupunkijakelua tekevän kuorma-auton kuukausikuluissa kuljettajaa varoittavan katvekameran osuus on n. 0,5% (ajoneuvon lyhennys / vuokra, polttoaineet, huollot, vakuutukset n. 3500€ / kuukausi) joten kustannuskysymys n.20€ kuukausihintainen varoitusominaisuudella varustettu älykäs katvekamera ei ole.