Raskaita ioneita jo 30 vuotta - Suomen järein hiukkaskiihdytin järjestää juhlaseminaarin Jyväskylässä

Joona Taipale palkittiin psykoanalyyttistä teoriaa käsittelevästä työstä 23.8.2022 12:15:45 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yliopistonlehtori Joona Taipale on palkittu työstä, jota hän on tehnyt psykoanalyyttisen tutkimuksen kehittämiseksi. Palkinnon pohjana on artikkeli ”The Illusion of Contact”, joka ilmestyi viime vuonna International Journal of Psychoanalysis -lehdessä.