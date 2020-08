RATA-kirjoituskilpailu 30.9.2020 asti

Reuna-kustantamo ja Kymi Libri -kirjamessut järjestävät toisen kerran kirjoituskilpailun. Ensimmäisellä kerralla aiheena oli JOKI, tällä kertaa RATA. Kilpailuaika päättyy 30. syyskuuta 2020. Tammikuun lopussa raati päättää 20 tekstiä, jotka julkaistaan antologiassa Rata – 20 kertojaa. Reuna-kustantamo julkaisee antologian Kymi Libri -kirjamessuilla lauantaina 24.7.2021.

Reuna-kustantamo ja Kymi Libri -kirjamessut järjestävät toisen kerran kirjoituskilpailun. Ensimmäisellä kerralla aiheena oli JOKI, ja kilpailuteksteissä joki oli nostalgisten muistojen kohde, draaman ja rikoksen näyttämö, joskus myös tarinan kertoja.

Uuden RATA-kilpailun aihe on samalla tavalla moniselitteinen: voit kirjoittaa muistoja rautateiltä ja junamatkoilta, sijoittaa tapahtumat junanvaunuun, asemalle tai radanvarteen, käyttää raiteita ja junan jyskettä symbolina tai kertoa raiteilla pysymisestä, ajautumisesta sivuraiteelle. Kiskot ovat yhdistäneet ihmisiä ja toisaalta myös erottaneet, juna on vienyt pois. Asemien odotustiloissa on nähty monenlaisia kohtaamisia, jälleennäkemisiä ja jäähyväisiä.

Kilpailuaika päättyy 30. syyskuuta 2020. Lokakuusta tammikuuhun 2021 asti tuomarit, runoilija AP Kivinen ja suomentaja Toini Lehto, käyvät läpi tekstejä. Tammikuun lopussa he päättävät 20 tekstiä, jotka julkaistaan antologiassa Rata – 20 kertojaa. Reuna-kustantamo julkaisee antologian Kymi Libri -kirjamessuilla lauantaina 24.7.2021.

Kymi Libri -kirjamessuilla Kouvolan Myllykoskella julkistetaan myös 20 parhaan tekstin joukosta valitut kolme kirjoituskilpailun voittajaa, jotka saavat lahjakortteja ja tuotepalkintoja.

Tekstit lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kilpailu@reunalla.fi, josta saa myös tarkemmat kilpailuohjeet.