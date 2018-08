Ratikkaliikenteen päävarikot Ruskeasuolle ja Koskelaan

KUTSU MEDIALLE: Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja elinkeinovaikutukset -seminaari Finlandia-talossa 24.8.2018 22.8.2018 14:09 | Kutsu

Miten Helsinki kantaa vastuutaan ilmastonmuutoksesta? Mikä on Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja millaisia elinkeinovaikutuksia sillä on? Tervetuloa seuraamaan Helsingin kaupungin seminaaria Finlandia-taloon perjantaina 24. elokuuta 2018. Medialle avoin osuus on kello 9–10.45, jonka jälkeen alkaa kaupungin ja yritysten välinen keskustelutilaisuus. Lisätiedot mediaosuuden ohjelmasta alla.