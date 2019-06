Ratikkalinjoille 7, 8 ja 9 uudet päätepysäkit

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar on ehdolla vuoden kansainväliseksi nuoreksi poliitikoksi 29.5.2019 16:16:38 EEST | Tiedote

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar on ehdolla kansainvälisen Politician of the Year –palkinnon saajaksi. Palkinnon jakava One Young World –organisaatio nimeää Razmyarin ansioiksi hänen toimintansa apulaispormestarina ja erityisesti hänen nuorten hyväksi tekemänsä työ.