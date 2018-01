Ratkaisuja ja prototyyppejä Open Science Hack Dayssa 13. – 14.1.2018 Oulu yliopiston FabLabissa

Kansainvälinen Open Science Hack Day järjestetään Fab Lab Oulussa ensi kertaa. Tieteestä ja teknologiasta innostuneet ovat tervetulleita digitaaliseen laboratorioon rakentamaan malleja ja prototyyppejä ratkaisuiksi annettuihin haasteisiin. Mukana on myös elokuvan tuotantoyhtiö, joten viikonlopun tuotosten on mahdollista päätyä rekvisiitaksi tieteiselokuvaan. Tilaisuus on kaikille avoin.

Science Hack Dayhyn kokoontuu myös pohjoismaisten Fab Labien edustajia, ja toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa. Viikonlopun aluksi mielenkiintoiset tehtävät jaetaan, ja osallistujat voivat myös itse pitchata omia haasteitaan tai kreisejäkin ideoita. Jury valitsee toteutettavat ehdotukset, joita osallistujat alkavat ryhmissä toteuttaa eksperttien tukemina. Haasteiden ja tehtävien aihepiirejä ovat esimerkiksi digitaalisen valmistuksen avulla rakennettavat kestävät ja vastuulliset kaupungit, käsityötaidot ja digitaalinen valmistus sekä science fiction. Sunnuntai-iltana rakennetut prototyypit ja mallit esitellään kansainväliselle jurylle. Mallit ja prototyypit toteutetaan digitaalisen valmistuksen, laserleikkurin, 3D-tulostimien, elektroniikkalaitteiden rakennuspisteiden sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla. Osallistujien tukena ovat paikalliset ja kansainväliset ekspertit, eikä aiempaa kokemusta tarvita. Konseptiin kuuluvat myös ekologisuus ja materiaalien paikallinen kierrätys. Fab Lab Oulu on tieteen terävimmässä eturintamassa oleva digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila, fabrication laboratory. Fab Labissa voi keksiä ja toteuttaa melkein mitä tahansa huipputeknologian avulla. Elämyksellisyyden ja tekemisen ilon avulla kasvatetaan syvällisiä oppimisen taitoja yli oppiaine- ja toimialarajojen. Tapahtumapaikkana ovat Oulun yliopistolla Linnanmaalla Tellus Innovation Arena ja Fab Lab Oulu, tilat TF 132-135, sisäänkäynti 2T. Tilaisuuden järjestävät Fab Lab Oulu ja Jokapaikan tietotekniikka –tutkimusyksikkö.

