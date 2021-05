Ratkaisuja nuorten aikuisten työllistämiseen

Jaa

Miten parannetaan vaikeasti työllistyvien nuorten ja aikuisten koulutus- ja työllistymispolkuja? Uusi julkaisu esittelee malleja, joilla sujuvoitetaan koulutus- ja työllistymispolkuja vaikeasti työllistyvässä asemassa oleville nuorille ja aikuisille, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai joilla on pidempi työttömyysaika takanaan.

Moni nuori ja aikuinen jää yhä koulutuksen ulkopuolelle tai keskeyttää opinnot, jolloin syrjäytymisvaara kasvaa. Koronapandemia on entisestään haastanut opiskelijan arkea, ja poikkeustila on vaikuttanut erityisesti heihin, joilla muutenkin on ollut jo haasteita.

Nuorten aikuisten syrjäytymisen vähentämiseksi, on opiskelijoiden koulutuspolkujen tukeminen ja opinnoista putoamisen ehkäisy tärkeää. Samalla on vahvistettava opiskelijahyvinvointia ja kohdennettava yksilöllistä ohjausta ja tukea heille, joilla on erityistarpeita. Tämä selviää tuoreesta, Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeessa tuotetusta julkaisusta.

– Tavoitteena oli kehittää ja pilotoida Tuumasta töihin -ohjausmallin kokonaisuus, joka sisältää hyviä toimintatapoja sujuvien koulutuspolkujen rakentamiseen, kertovat hankkeessa mentori–ohjaajana toiminut Kati Tynnyrinen sekä hankkeen projektipäällikkö Inga Angersaari

Hankkeen aikana edistettiin opiskelijan hyvinvointia, osallisuutta sekä opiskelu- ja työkykyä. Lisäksi vahvistettiin opiskelijoiden digitaitoja ja oppimisvalmiuksia sekä kehitettiin koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Samalla kehitettiin myös oppilaitosten oppimista ja työllistymistä edistävää ohjausta.

Kolmivaiheisessa Tuumasta töihin -toimintamallissa toiselle asteelle korostuvat asiakkaan lähtötilanteen monipuolinen kartoitus sekä siihen pohjautuva ohjaus. Asiakkaan tukemisen merkittäväksi tekijäksi nousi koko koulutuspolun mukana oleva opiskelutsemppari. Mallissa opiskelijan ohjaaja kulkee opiskelijan mukana läpi opintopolun.

– Hankkeen tavoite saavutettiin ja hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat hyödynnettävissä edelleen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kentällä sekä ohjaustyötä toteuttavissa organisaatioissa. Asiakastavoite eli 100 asiakasta saavutettiin ja sen lisäksi tarjottiin lyhytaikaista tukea ja ohjausta noin 400 asiakkaalle ja yhteistyötaholle. Hanke tavoitti asiakkaita eri kansaosista, kuten esimerkiksi romani- ja pääväestöä sekä maahanmuuttajia.

Tuumasta töihin -hankkeen loppuraportti koostuu kolmesta Podcast-nauhoitteesta ja artikkeleista, jotka esittelevät hankkeen toteutusta ja tuloksia. Podcasteissa hanketyöntekijät kuvaavat käyttämiään toimintamalleja.

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Hankkeen osatoteuttajia olivat Etelä- Savon Koulutus Oy (Esedu) Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), sekä yhteistyökumppanina Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Julkaisu

Inga Angersaari, Mervi Kivirinta & Kati Tynnyrinen (toim.) (2021). Sujuvilla koulutuspoluilla tuumasta töihin. Tuumasta töihin -hankkeen loppuraportti. Diak Puheenvuoro 36. Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510533

Tutustu julkaisuun!